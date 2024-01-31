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رغم الإنتاج الوفير للسلع الزراعية كيف يعد الجوع أكبر المشكلات التي تواجه الهند؟

1/31/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر الهند من بين أكبر منتجي السلع الزراعية، ورغم ذلك فإن الملايين لا يزالون يتضورون جوعا في أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان.
ويعاني ربع سكان الهند - البالغ إجمالي عددهم 1.4 مليار نسمة - من نقص التغذية في العالم، وتعد موطنا لأكثر من 190 مليون جائع.
وفي مؤشر الجوع العالمي الذي نشر مؤخرا، جاءت الهند في المرتبة 111 بين 125 دولة شملها التصنيف. وأشار إلى أن مستوى الجوع بين سكانها يعتبر خطيرا، وذلك على الرغم من أن الهند هي أكبر منتج للحليب في العالم وثاني أكبر منتج للأرز والقمح والخضراوات والفواكه، وترى البلاد أنها تعتمد على نفسها وتتمتع بالقدرة على المنافسة على المستوى الدولي.
سبب الأزمة
ذكر «أميت شارما» مدير فريق التجارة العالمية لدى شركة الأغذية «بونج» لشبكة «سي إن بي سي» على هامش أسبوع تجارة السلع المنعقد في سنغافورة: الجوع هو أكبر مشكلة في الهند، مضيفا: لايزال هناك ملايين من الناس يعانون من الجوع، وما زالوا لا يحصلون على الطعام الذي يريدونه.
وأضاف «شارما»: السبب الوحيد هو عدم وجود سلسلة توريد، لا أحد يتحدث عن سلسلة التوريد ولا عن الخدمات اللوجستية.
وحسب بيانات إدارة التجارة الدولية (آي تي إيه) التي تعد جزءا من وزارة التجارة الأميركية فإن ضعف البنية التحتية في الهند أدى إلى ما يقرب من 40% من خسائر ما بعد الحصاد لبعض المنتجات، إذ تنتهي صلاحية الخضراوات والفواكه بسرعة أكبر عندما يكون هناك نقص في التخزين البارد، إضافة إلى أن مئات الأطنان من الحبوب الغذائية معرضة لخطر التعفن في المستودعات.
وأوضحت «آي تي إيه» أن الأسباب الأخرى وراء انخفاض الإنتاجية تشمل أنظمة توزيع الغذاء غير الفعالة والطقس غير المنتظم وغير المعتاد واللوائح الصارمة، إلى جانب نقص التعليم والتدريب للمزارعين.
ما سبب تفاقم الأزمة؟
تتزايد مشكلة الغذاء في الهند مع تزايد طلب الطبقة المتوسطة على الغذاء وعلى أغذية ذات نوعية أفضل.
ذكر «جاريما جين» نائب المدير التنفيذي ومدير قسم الحبوب لدى «لويس دريفوس» أن أول شيء ينفقه الشخص عند الحصول على دخل إضافي هو الحصول على طعام أفضل، مشيرا إلى أن احتياجات البروتين من المتوقع أن تزداد في الهند.
وأشار كل من «جين» و«شارما» إلى أن الحاجة للأمن الغذائي أصبحت ذات أهمية قصوى، وهي قضية يجب على الحكومة مواجهتها مع اقتراب الانتخابات.
تدابير
لكن في 2023، أدت الإمدادات المتقلبة وتحركات أسعار المنتجات الغذائية الحيوية إلى قيام الحكومة بتضييق الخناق على الشحنات الخارجية.
واتخذت الهند تدابير سعيا منها لكبح جماح الأسعار المحلية، ففي الفترة من ديسمبر الماضي حتى مارس 2024، حظرت الهند تصدير البصل، وفي أكتوبر مددت القيود على صادرات السكر.
وحظرت الدولة - التي تعد أكبر مصدر للأرز في العالم - تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في يوليو، وارتفعت أسعار الطماطم بشكل كبير بسبب الظروف الجوية السيئة.

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