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صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تتراجع بنسبة 27% في ديسمبر الماضي

1/31/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات رسمية يابانية تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 27% في ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 5.92 ملايين برميل أي ما يعادل 191 ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في ديسمبر الماضي نسبة 7.2% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.8% خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأضافت أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان لعام 2023 بلغت 224 ألف برميل يوميا بزيادة 1.1% عن عام 2022 مستحوذة على نسبة 8.8% من إجمالي واردات النفط الخام الياباني.
وأوضحت الوكالة أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض للشهر الثاني على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 10.2% على أساس سنوي ليصل إلى 2.66 مليون برميل يوميا.
وأشارت إلى أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي لتشكل نسبة 91% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.
ووفقا للبيانات ظلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط لليابان رغم تراجع شحناتها للاخيرة بنسبة 3.6%عن العام السابق لتصل إلى 1.17 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 901 ألف برميل يوميا بانخفاض بنسبة 16.4%عن العام السابق.
واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الرابع بصادراتها النفطية لليابان التي بلغت 139 ألف برميل يوميا تليها قطر في المركز الخامس بصادراتها التي بلغت 112 ألف برميل يوميا.
وذكرت الوكالة أن واردات اليابان من النفط الخام تقلصت في العام الماضي بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.55 مليون برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.

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