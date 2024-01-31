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ضربة كبيرة متوقعة لهواتف آيفون في 2024 خبير شهير يكشف الأسباب

1/31/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المرجح أن تتلقى شحنات هواتف آيفون ضربة قوية هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تزايد شعبية الهواتف القابلة للطي وعودة هواوي إلى الظهور في السوق الصينية، كما يقول كبير محللي شركة آبل، مينغ تشي كو، من شركة تي إف إنترناشيونال للأوراق المالية.
وقلصت شركة آبل، التي أصبحت أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين العام الماضي لأول مرة، شحنات «مكونات أشباه الموصلات الرئيسية» إلى حوالي 200 مليون وحدة، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 15% على أساس سنوي في شحنات «آيفون»، وفقا لتقرير «كو» حول أحدث استطلاع له حول سلسلة التوريد.
وكتب كو أن شحنات آبل الأسبوعية في الصين انخفضت بنسبة 30% إلى 40% مقارنة بالعام السابق في الأسابيع الأخيرة، «ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي».
وأضاف كو: «قد تشهد شركة آبل أكبر انخفاض بين العلامات التجارية العالمية الكبرى للهواتف المحمولة في عام 2024».
وكتب كو أن عودة هواوي كشركة رائدة في صناعة الهواتف الذكية إلى جانب «التفضيل المتزايد للهواتف القابلة للطي بين المستخدمين المتميزين كخيارهم الأول» في السوق الصينية هي الأسباب الرئيسية للانخفاض المحتمل لهواتف آيفون. كما تعمل تصميمات الهواتف الجديدة التي تدمج الذكاء الاصطناعي على تغيير السوق.
وقال كو، إن سامسونغ قامت بزيادة شحنات سلسلة Galaxy S24 الجديدة هذا العام بنسبة 5% إلى 10% حيث ترى طلبا «أعلى من المتوقع» بفضل ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن شركة آبل، في الوقت نفسه، خفضت توقعاتها لشحنات iPhone 15 في النصف الأول من عام 2024.
ومع عدم توقع تغييرات كبيرة في تصميمات آيفون حتى عام 2025 «على أقرب تقدير»، كتب كو، أن «زخم الشحن ونمو النظام البيئي» لشركة آبل على وشك الانخفاض في هذه الأثناء.
ومن المقرر أن تعلن شركة آبل عن نتائجها الفصلية اليوم الخميس، فيما يتوقع المحللون أن يشهدوا نموا في الإيرادات بنسبة 0.6% فقط عن العام السابق إلى 117.91 مليار دولار، وفقا لشركة LSEG، ريفينيتيف سابقا. وتشير التوقعات المتوسطة إلى أن شركة آبل تسجل نموا برقم واحد لبقية العام التقويمي.

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