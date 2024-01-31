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صندوق النقد تفاؤل بتحقيق الاقتصاد العالمي هبوط ناعم بدعم من تحسن التوقعات الاقتصادية

1/31/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعرضت شركة كامكو إنفست التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يتناول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، حيث أشارت الشركة إلى أن التقرير أعرب عن تفاؤله بتوافر فرصة أكبر لتحقيق الاقتصاد العالمي لهبوط ناعم بدعم من تحسن التوقعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمرونة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الكبرى الأخرى.
كما توقع التقرير أن تسهم تدابير الدعم المالي المعلن عنها بالصين في تعزيز النمو العالمي، إلا أن نفس التقرير سلط الضوء على التحديات المستمرة، والتي تتمثل في تشديد الأوضاع النقدية وتزايد التباعد بين مسارات النمو العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الدين العام والعجز المالي يعتبر أيضا من أبرز المخاوف، إذ ما زالت توقعات التضخم تشير إلى التحسن للعام 2025، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.4%، بينما ظلت توقعات التضخم للعام 2024 دون تغيير عند مستوى 5.8%، مقابل 6.8% في 2023.
أما بالنسبة للعوامل التي قد تسهم في تسجيل الاقتصاد العالمي لأداء أفضل من التوقعات، فسلط صندوق النقد الدولي الضوء على انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع، وتيسير السياسات النقدية، واعتماد إصلاحات هيكلية قوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسارع وتيرة النمو.
من جهة أخرى، تشمل المخاطر السلبية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على البحر الأحمر، والمصاعب التي تواجه قطاع العقارات في الصين وخفض الحكومات للإنفاق، ما قد يؤثر سلبا على النمو.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها سفن الشحن في البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتسبب في تعطيلها، إلا أن هذا لم ينعكس على أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة، وأضاف ان معايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه صناع السياسات على مستوى العالم.
ورفع صندوق النقد الدولي هامشيا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2024 بمقدار 20 نقطة أساس إلى نسبة 3.1%، وأبقى على توقعات العام 2025 دون تغيير بمعدل نمو أعلى قليلا بنسبة 3.2% وتم رفع توقعات العام 2024 لكل من الاقتصادات المتقدمة وكذلك اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.5% و4.1%، على التوالي.
وبالنسبة للعام المقبل، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة دون تغيير عند 1.8%، مع إدخال تخفيضات هامشية لمعدلات نمو الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الأمر الذي قابله تعديل تصاعدي لمعدلات النمو المتوقعة لليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى، فيما تم رفع توقعات نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل هامشي للعام 2025.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو اقتصادات أوروبا الناشئة والنامية من نسبة 2.7% في 2023 إلى نسبة 2.8% في 2024، قبل أن تشهد تباطؤا إلى 2.5% في 2025.
ويعزى رفع توقعات النمو للعام 2023 بنسبة 0.6% مقارنة بأكتوبر 2023 للاقتصاد الروسي، إذ تشير التوقعات إلى نمو اقتصاد روسيا بنسبة 2.6% في 2024 وبنسبة 1.1% في 2025، أي بمراجعة تصاعدية قدرها 150 نقطة أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023، مما يعكس استمرار النمو من الفترة السابقة بوتيرة أقوى من المتوقع في 2023 على خلفية ارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد الاستهلاك الخاص بدعم من نمو الأجور في سوق العمل الضيق.
وأضاف التقرير أنه تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 2.9% للعام 2024 ورفع التوقعات بمقدار 30 نقطة أساس إلى نسبة 4.2% للعام 2025، ويعزى خفض توقعات العام 2024 بصفة رئيسية إلى السعودية، بما يعكس الانخفاض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات أحادية الجانب وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الأوبك وحلفائها (منظمة الدول المصدرة للبترول، التي تضم روسيا وغيرها من مصدري النفط من خارج الأوبك)، في حين من المتوقع أن يحافظ النمو غير النفطي على مرونته.
كما انعكس خفض توقعات العام 2024 على توقعات نمو الاقتصاد السعودي والذي من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2.7% للعام 2024، مما يعتبر تعديلا هبوطيا قدره 130 نقطة أساس، يليه تسجيل نموا بنسبة 5.5% في 2025، أي برفع التوقعات بمقدار 130 نقطة أساس.

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