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ارتفاع أرباح مايكروسوفت الفصلية 33% إلى 21 9 مليار دولار

1/31/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت شركة مايكروسوفت أقوى نمو في إيراداتها منذ عام 2022، مدفوعا بالاهتمام بمنتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي بدورها تقود الإنفاق المتجدد على الحوسبة السحابية.
وارتفعت الإيرادات في الربع الثاني، الذي انتهى في ديسمبر 2023، بنسبة 18% إلى 62 مليار دولار لتأتي أفضل من المتوقع، كما نمت الأرباح الصافية الفصلية 33% إلى 21.9 مليار دولار.
وارتفعت مبيعات الخدمات السحابية «Azure» بنسبة 30% لتتجاوز توقعات المحللين للنمو البالغة 28%.

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