الدعيج البنوك تعتمد أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية

مستخدمو الخدمات المصرفية الرقمية في البنوك المحلية بلغوا نحو 51% من إجمالي عدد العملاء



أقيم يوم أمس الأربعاء مؤتمر «الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي»، الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية بالشراكة مع اتحاد مصارف الكويت، وقد حظي المؤتمر بحضور واسع من قيادات الجهات الحكومية والجامعات المحلية والعالمية ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والعالمي والقطاع المصرفي الكويتي.

وقد استهل الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، المؤتمر بكلمة أكد فيها حرص القطاع المصرفي الكويتي على مواكبة تطور المشهد المالي العالمي، من خلال تبني وتشجيع الابتكار الرقمي مع التركيز بشكل أساسي على التكنولوجيا المالية بهدف تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء.

وبهذا الصدد، أشاد الدعيج بجهود بنك الكويت المركزي في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، من خلال اتخاذ العديد من المبادرات لتحويل الكويت لمركز مالي وتسريع جهود التحول الرقمي على مستوى القطاع المصرفي والمالي، فضلا عن تعليماته الصادرة للبنوك الكويتية بإنشاء إدارات للابتكار والتحول الرقمي بهدف تعزيز الحلول الرقمية التي تقدمها البنوك للعملاء.وأوضح الدعيج أن البنوك الكويتية تعتمد أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتطورة لعملائها سواء من الأفراد أو الشركات، لافتا الى أن جائحة «كوفيد-19» ساعدت على تسريع عملية تحويل الخدمات المصرفية لتصبح معظمها عبر الهواتف الذكية مع اعتمادها كمنصة مناسبة وسهلة لتقديم الخدمات المصرفية للجمهور، علما أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات عبر الإنترنت والمحافظ الرقمية باتت تلعب دورا أساسيا بالنسبة للعملاء.وتابع كاشفا عن أن الإحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بالربع الثالث من عام 2023 بينت أن نسبة مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في البنوك المحلية بلغت نحو 51% من إجمالي عدد عملاء البنوك، مقارنة بنسبة بلغت 24% خلال عام 2017.ومن الجدير بالذكر أيضا أن الخدمات المصرفية الرقمية توفر للمستخدمين معاملات مالية مريحة وآمنة وتمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم المالية والتمتع بالخدمات المصرفية المختلفة في أي وقت ومن أي مكان.وشارك في الحلقات النقاشية للمؤتمر من الجهات الحكومية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله العجمي، والقائم بأعمال مدير وحدة التكنولوجيا المالية لدى هيئة أسواق المال زهرة الموسى، ومن القطاع المصرفي شارك مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في بنك الكويت الدولي محمد الشريف، ورئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة حمد الفوزان، ورئيس التدقيق الداخلي في بنك بوبيان بشرى الوزان.ويأتي هذا المؤتمر في سياق التعاون المستمر بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية من خلال مجلس الأعمال الكويتي -الأميركي لتبادل الأفكار والرؤى القيمة التي من شأنها تعزيز منافسة القطاع المصرفي الكويتي إقليميا وتشجيع الابتكار.