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سنام تربح 720 ألف دينار في 2023

1/31/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوصى مجلس إدارة شركة سنام العقارية بتوزيع 5% أسهم منحة على مساهمي الشركة. وقال د. سليمان العبدالجادر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، عقب الانتهاء من الاجتماع: حققت سنام أرباحا بلغت 720 ألف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بخسائر بلغت 1.3 مليون دينار للعام 2022. هذا، وقد بلغت ربحية السهم 8.06 فلسا للسهم لعام 2023 مقارنة بخسائر بلغت (15.62) فلسا للسهم للعام 2022. وأضاف العبدالجادر: تأتي هذه الأرباح الجيدة نتيجة لإعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة، والتخارج من أصول غير إستراتيجية، وتفعيل خطة التحول نحو النمو وتنويع القطاعات والتطوير المستدام لعوائد الشركة، ونتطلع لتحقيق عوائد مميزة لمساهمينا في المرحلة المقبلة.
كانت الشركة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية مع شركة عقارات الكويت لإطلاق منتجات عقارية جديدة عبر شركة عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شركة إيرادات الدولية العقارية، من خلال محفظة عقارية متنوعة ذات عوائد مجزية تسمح بتوزيع أرباح دورية للمساهمين، كما نجحت في تخفيض وزيادة رأسمال الشركة بنسبة تغطية للاكتتاب بلغت 279%، ودخلت في شراكة إستراتيجية لتطوير مشروع بالإمارات العربية المتحدة.

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