المركز 95 3 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية خلال 2023



800 مليون دولار الإصدارات الكويتية العام الماضي من خلال 5 إصدارات السعودية تتصدر الدول الخليجية في قيمة الإصدارات بـ 52.5 مليار دولار



أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره السنوي بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية في عام 2023»، وكشف التقرير عن أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 95.3 مليار دولار خلال 2023، بزيادة نسبتها 20.3% مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 79.2 مليار دولار من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية من السندات والصكوك ليصل إلى 224 إصدارا خلال العام مقارنة بـ201 إصدار خلال العام الماضي.

وذكر تقرير «المركز» أن المملكة العربية السعودية تصدرت من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 52.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 55.1% من الإجمالي.

وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 31.5% أو ما يعادل 30 مليار دولار. وبلغت حصة الإصدارات البحرينية 5.3 مليار دولارات، وهو ما يمثل 5.6%، فيما بلغت حصة الإصدارات القطرية 4.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 4.9%.

كما بلغت حصة الإصدارات العمانية 1.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.9%. في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 0.8 مليار دولار من خلال 5 إصدارات.ومثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك 42.5% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال 2023 بقيمة بلغت 40.5 مليار دولار وانخفاض قدره 5.8% على أساس سنوي مقارنة بعام 2022. فيما بلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك، متضمنة الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات الخليجية، 54.8 مليار دولار خلال العام، بارتفاع نسبته 51.4% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الإصدارات الأولية من الصكوك الخليجية تفوقت على إصدارات السندات التقليدية خلال عام 2023، حيث بلغت 53.9% من إجمالي الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 51.3 مليار دولار وبزيادة قدرها 13.4% عن مستوياتها خلال العام الماضي، فيما بلغت قيمة إصدارات السندات التقليدية 44 مليار دولار ممثلة 46.1% من إجمالي الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك وبزيادة قدرها 29.6% خلال العام.توزيع القطاعاتوتصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 40.5 مليار دولار، ممثلة 42.5% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 36.7 مليار دولار مثلت 38.5% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.مدد الاستحقاقوهيمنت الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات على إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 45.4 مليار دولار مثلت نسبة 47.6% من إجمالي قيمة الإصدارات، وتليها الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات ما نسبته 31.2% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 29.7 مليار دولار.حجم الإصداراتتراوح الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال العام بين مليون دولار و4 مليارات دولار. وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت 58.8 مليار دولار، ما يمثل 61.7% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.هيكل العملاتهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال العام، بقيمة إجمالية بلغت 67.2 مليار دولار مثلت نسبة 70.5% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 17.0 مليار دولار مثلت 17.8% من إجمالي قيمة الإصدارات.التصنيفات الائتمانيةخلال 2023، حصل ما نسبته 69.1% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتليجنس، فيما كان تصنيف 59.1% من هذه الإصدارات بدرجة ائتمان استثمارية.