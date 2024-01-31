المتحد 10 رابحين في الحصاد الأسبوعي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.

وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: خالد ماجد الحكواتي، باسمة عبد الجليل عباس الصفار، يوسف يعقوب أحمد عبدالله، هاجر غانم مطني الشمري، رجب صالح رجب اليزيدى، أحلام إبراهيم حسين الجاسم، مهند عبدالرحمن محمد المشاري، حليمة غريب غلوم شهاب، عبدالله سالم العلي الصباح، جابر محمد علي العلي. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.

علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب، بالإضافة إلى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.

وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ زادت فرص دخول السحب لكل 50 دينارا. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.