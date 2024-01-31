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التجاري يطلق حملته الجديدة للدفع الرقمي

1/31/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري عن إطلاق حملته الترويجية المخصصة لحساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، حيث تتيح الحملة لعملاء حساب «YOU» حاملي البطاقة مسبقة الدفع الفوز بجوائز قيمة. وجاءت فكرة هذه الحملة في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بعملائه في كل المراحل وتحفز العملاء على استخدام الخدمات المصرفية وحلول الدفع الرقمية المميزة التي يقدمها التجاري.
وعن الحملة الجديدة التي أطلقها البنك لعملائه الشباب من حاملي البطاقات المسبقة الدفع، قالت بدور بوخمسين، رئيس إدارة التسويق في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: لقد دأب البنك التجاري الكويتي على مكافأة جميع شرائح العملاء وخاصة الشباب تقديرا لهم على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية، وتحفيزا للعملاء على استخدام الوسائل الرقمية اللاتلامسية والتعرف على مميزاتها المختلفة على مدار العام. وعن آلية الدخول في السحوبات التي تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها لعملاء حساب الشباب حاملي البطاقة المسبقة الدفع، أوضحت بوخمسين أن كل 10 دنانير ينفقها العميل داخل الكويت أو خارجها باستخدام بطاقته مسبقة الدفع المدمجة بوسائل الدفع الرقمية مثل الساعات أو الهاتف المحمول تمنحه فرصة للدخول في السحب، مع تطبيق الشروط والأحكام.
وبالنسبة لموعد السحب الخاص بالحملة الجديدة، أضافت بوخمسين أن هذه الحملة ستتضمن سحبا واحدا لاختيار 5 فائزين للفوز بهدايا قيمة (الرابح الأول والثاني: دراجة هوائية من علامة TREK التجارية. الرابح الثالث والرابع والخامس: كوبونات شراء بقيمة 50 دينارا من أحد المتاجر)، علما أن السحب سيكون بتاريخ 3 مارس 2024.

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