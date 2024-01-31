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14 67 مليار دولار صادرات دول الخليج إلى تركيا في 2023

1/31/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات رسمية عن قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية التركية، حيث بلغت 14.67 مليار دولار خلال العام المنصرم، مقارنة بصادرات بلغت 8.90 مليارات دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64%.
وبحسب إحصائية أعدتها «معلومات مباشر»، تستند إلى بيانات تابعة للحكومة التركية، فإن واردات تلك الدول من تركيا سجلت ارتفاعا قدره 69%، البالغة نحو 11.797 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع واردات بقيمة 6.97 مليارات دولار في عام 2022.
وحققت دول المجلس فائضا تجاريا بلغت قيمته 2.87 مليار دولار، خلال عام 2023، مقارنة بقيمة فائض نحو 1.93 مليار دولار في عام 2022، بنسبة نمو 49%.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى، وبلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي نحو 11.53 مليار دولار، مقارنة بصادرات العام 2022، البالغة قيمتها 4.47 مليارات دولار، مستحوذة على 78% من إجمالي الصادرات، وارتفعت قيمة واردات الإمارات من تركيا خلال العام الماضي، بنسبة 63%، لتصل إلى نحو 8.59 مليارات دولار، مقارنة مع 5.25 ملايين دولار خلال عام 2022.
وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية بصادرات بلغت 3.03 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة صادرات عام 2022، نحو 4.152 مليارات دولار، متراجعة بنسبة 27%.
وقفزت قيمة واردات المملكة من تركيا إلى نحو 2.62 مليار دولار، مقارنة مع 1.046 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2022، بقفزة ارتفاع 150%.
وتراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان إلى دولة تركيا بنسبة 37%، حتى جاءت بالمرتبة الثالثة بقيمة 996.76 مليون دولار، فيما بلغت صادراتها نحو 1.582 مليار دولار، خلال العام قبل السابق.
وانخفضت قيمة واردات عمان من تركيا بنسبة 11.25%، بقيمة نحو 412.99 مليون دولار، مقارنة مع 465.41 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.
وتمركزت قيمة صادرات مملكة البحرين إلى تركيا بالمرتبة الرابعة بنحو 416.87 مليون دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال عام 2022، بنحو 669.15 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 37.7%.
وسجلت البحرين واردات من تركيا خلال العام الماضي بنحو 160.72 مليون دولار، مقارنة مع 214.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.
وجاءت دولة قطر بالمرتبة الخامسة، وبلغت قيمة صادراتها إلى تركيا في عام 2023، بنحو 543.03 مليون دولار، مقارنة بصادرات العام 2022، البالغة 716.65 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 24%.
وبلغت قيمة واردات قطر من تركيا نحو 791.12 مليون دولار، مقارنة مع 1.479 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2022، بنسبة انخفاض 46%.
وأخيرا دولة الكويت في المرتبة الأخيرة، حيث تراجعت قيمة صادراتها إلى نحو 104 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة صادرات العام 2022، نحو 283 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 63%.
وانخفضت قيمة واردات الكويت من تركيا بنسبة 13.27%، بقيمة نحو 583.61 مليون دولار، مقارنة مع 672.91 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.

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