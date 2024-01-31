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الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي 12 تريليون دولار

1/31/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع ان تبلغ تكلفة الجرائم الإلكترونية أكثر من 12 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار ان الصراع الدائرة رحاه في الشرق الأوسط سيساعد في تحفيز القرصنة الإلكترونية في عام 2024.
وبحسب المجلة، فقد استمرت الاقتصادات العالمية وحكومات الدول في مواجهة ارتفاعات هائلة في الهجمات السيبرانية خلال 2023، بما في ذلك الابتزاز السيبراني والقرصنة الإلكترونية وفقا لما تشير إليه أرقام الأسواق الخارجية.
ويتسع مشهد التهديد المحيط بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على وجه الخصوص، حيث يستخدم المهاجمون تقنيات لغوية متطورة، بما في ذلك زيادة حجم النص وعلامات الترقيم وطول الجمل، ويشير هذا الاتجاه إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بصياغة هجمات متطورة وموجهة بسرعة وعلى نطاق واسع.
وبينما نمضي قدما في عام 2024 ونتجه نحو عام 2025، سيشهد السوق قيام الجهات النشطة في مجال التهديد باعتماد الذكاء الاصطناعي لتوسيع كل جانب من جوانب مجموعة أدواتها الهجومية، كما سيتم اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحقيق تطوير سريع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة للبرامج الضارة الجديدة وبرامج الفدية.
وستقوم تقنيات التزوير المعمقة بقيادة هجمات التصيد وانتحال الشخصية إلى مستوى جديد، وفي سياق تبنيها للذكاء الاصطناعي، فإن الشركات ستتعرض للتهديد من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية الجديدة، وهناك أيضا خطر من أن الطابع الديناميكي للهجمات التي يحركها الذكاء الاصطناعي قد يجعل آليات الدفاع الثابتة غير فعالة.

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