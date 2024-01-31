الكويت تكبح جماح تضخم الرواتب وتتيح التوظيف بمعدلات أعلى



23.7 ألف وظيفة منشأة للتعيينات العام المقبل.. مقابل 21.8 ألفاً في العام الحالي

تراجع سعر التعادل 2.2 دولار إلى 90.7 دولاراً للبرميل.. مقابل 92.9 بالميزانية الحالية

2.54 مليون برميل يومياً في 2024/2025.. مقابل 2.67 مليون برميل حالياً 3.99 مليارات دينار تكاليف إنتاج النفط العام المقبل.. بزيادة طفيفة بلغت 0.7%

أحمد مغربي ـ علي إبراهيميعكس مشروع الميزانية العامة الجديدة 2024/2025، الذي أعلنت عنه وزارة المالية مساء أمس الأول، قدرة الكويت على تحقيق المهمة الصعبة بتحسين الأداء المالي للدولة، إذ تضمنت الأرقام المعلنة مستوى عاليا من الحصافة في الإدارة المالية بعدما تمكنت وزارة المالية من الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي عند مستوى ملياري دينار، ناهيك عن كبحها جماح الزيادات المطردة للرواتب من زيادة عدد المتوقع توظيفهم خلال العام، فضلا عن السيطرة على الزيادات في باب الدعوم. ورغم التحسن المستمر في أسعار النفط، استمرت سياسة الكويت في تقدير الإيرادات النفطية متحفظة في مواجهة التحديات العالمية، مع دعم مستمر لدفع الإيرادات غير النفطية لتحقيق معدلات نمو إيجابية، لتنجح في تقليص حجم العجز في 2024/2025 بنحو 13.5% بما قيمته 919 مليون دينار على الرغم من تخفيض حجم إنتاج النفط المقدر من 2.676 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي إلى 2.548 مليون برميل في 2024/2025. وتفصيليا، جاءت أبرز آليات وزارة المالية في ضبط النفقات والإيرادات كما يلي:المصروفات1 ـ إجمالي المصروفات: استطاعت وزارة المالية التحكم في ارتفاعها بصورة ملحوظة بعدما تراجعت بنحو 1.7 مليار دينار بما نسبته 6.55% ليصل إلى 24.5 مليار دينار مقارنـــة بـ 26.27 مليار دينار في مشروع موازنة العام المالي الحالي. ويأتي ذلك التراجع مدفوعا بصورة رئيسية من تخفيض اعتماد وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.19 مليار دينار، وتخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار، وتخفيض باب الإعانات ـ دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا لوزارة النفط بـ 100 مليون دينار، وتخفيض بند الدعوم بوزارة التجارة والصناعة بمبلغ 59.302 مليون دينار، وتخفيض باقي الجهات بمبلغ 116.547 مليون دينار.وبالمقارنة بنظرة مقربة إلى إجمالي المصروفات التي رصدت في 2023/2024 الجاري تنفيذها حاليا، فقد شهدت عند الإعلان زيادة ملحوظة في 10 جوانب للإنفاق بقيمة تصل إلى 3.39 مليارات دينار تضمنت حينها 481.8 مليون دينار للبدل النقدي لرصيد الإجازات و1.158 مليار دينار لدعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات النفطية إلى جانب 401 مليون دينار مساهمة الدولة في اشتراكات التأمينات.2 ـ المرتبات وما في حكمها: يشكل هذا الباب دائما الهاجس الأكبر في جانب المصروفات نظرا للزيادات المطردة في حجم الإنفاق عليه سنويا، ولكن في مشروع الميزانية الجديد تمكنت الدولة من تحقيق المعادلة الصعبة بكبح جماح تضخم الإنفاق عليه مع المحافظة على التوظيف وبمعدلات أعلى بعدما انخفض بـ 0.8% بما قيمته 115.5 مليون دينار لتصل إلى 14.83 مليار دينار مقابل 14.94 مليار دينار في ميزانية العام الحالي.وكانت المالية قد رفعت في مشروع الميزانية 2023/2024 المرتبات وما في حكمها بنسبة 13.7% بما قيمته 1.8 مليار دينار من 13.14 مليار في العام السابق عليه، وتضمنت الزيادة في تعويضات العاملين بـ 586.8 ملايين دينار لتقدير عدد 21.8 ألف وظيفة للتعيينات الجديدة كزيادة حتمية في الباب الأول، ولكن في مشروع الميزانية الجديدة 2024/2025 تمكنت من رفع عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع لتبلغ 23.73 ألف وظيفة.3 ـ الدعومات: استطاعت وزارة المالية إدارة هذا الباب بحصافة بعدما تمكنت من خفض الإنفاق عليه في مشروع الميزانية الجديدة بنحو 21.5% بما قيمته نحو 1.28 مليار دينار، إذ بلغ 4.66 مليارات دينار مقابل 5.94 مليارات دينار في مشروع الميزانية التي يجري تنفيذها حاليا، بعدما تمكنت من تخفيض العديد من البنود مع الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين، وكانت ميزانية العام المالي الحالي قد زادت هذا الباب بنسبة 34.7% بما قيمته 1.5 مليارات دينار قياسا إلى 4.4 مليارات دينار في 2022/2023.4 ـ المصروفات الرأسمالية: يعد هذا الجانب من المصروفات المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الكويت إذ يمثل ما قدرت الحكومة إنفاقه على المشروعات وعمليات التطوير وشراء الأصول خلال العام، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي تحقق مستهدفات التنمية حافظت الدولة على حجم الإنفاق الملياري رغم التحديات إذ بلغ 2.29 مليار دينار في 2024/2025 مقارنة بـ 2.48 مليار دينار في 2023/2024 بانخفاض طفيف بلغت نسبته 4.7% فقط.الإيراداتوعلى جانب الإيرادات، استمرت الكويت في تقديراتها المتحفظة تجاه سوق النفط وتغيرات أسعار البرميل وحجم الانتاج أيضا، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:1 ـ السعر التأشيري وسعر التعادل: ثبتت الكويت السعر التأشيري لبرميل النفط عند 70 دولارا للبرميل، وهو مستوى أقل بكثير من المتداول حاليا ما يعني بصورة طبيعية أن أي دولار زيادة في سعر برميل النفط فوق الـ 70 دولارا سيقلص من عجز الميزانية المتوقع.وعلى صعيد سعر التعادل الذي تتساوى فيه الإيرادات والمصروفات فقد خفضته الكويت بنحو 2.2 دولار للبرميل، إذ بات في مشروع ميزانية العام المالي المقبل نحو 90.7 دولارا للبرميل مقارنة مع 92.9 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الحالي.2 ـ حجم إنتاج النفط: كانت الكويت أكثر تحفظا أيضا في تقدير حجم إنتاج النفط في مشروع الميزانية الجديدة، إذ انخفض من مستوى 2.676 مليون برميل يوميا في 2023/2024 ليصل إلى مستوى 2.548 مليون برميل يوميا في موازنة 2024/2025 بانخفاض 128 ألف برميل يوميا.3 ـ تكاليف إنتاج النفط: سجلت تكاليف الإنتاج معدلات متدنية من الزيادة في قيمتها خلال 2024/2025 بلغت 0.7% فقط، أي بنحو 27.7 مليون دينار فقط لتصل إلى 3.99 مليارات دينار، مقارنة مع 3.97 مليارات دينار في مشروع ميزانية العام 2023/2024 التي قدرت بزيادة 22.6% مقارنة مع 3.23 مليارات دينار في 2022/2023.4 ـ الإيرادات غير النفطية: نجحت الكويت في دعم استمرارية ارتفاع معدلات إيراداتها غير النفطية في مشروع الموازنة الجديد بما يدعم تنوع الإيرادات العامة للدولة، إذ شهدت تقديراتها زيادة بنسبة 5.7% بما يناهز الـ 130.3 مليون دينار لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقارنة مع 2.29 مليار دينار في ميزانية العام الحالي الجاري تنفيذها والتي كانت قد زادت بـ 10.6% بأكثر من 200 مليون دينار مقارنة مع 2.078 مليارات دينار في 2022/2023.5 ـ الضرائب والرسوم: ستزيد خلال السنة المالية المقبلة بنحو 18% بما قيمته 95 مليون دينار لتبلغ نحو 613.16 مليون دينار مقارنة مع مشروع موازنة العام المالي الجاري تنفيذه والبالغ 518.5 مليون دينار.ويشمل هذا الجانب ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 160 إلى 175.15 مليون دينار، والضرائب على الملكية من 18 إلى 20 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية من 340.5 إلى 418 مليون دينار.6 ـ المساهمات الاجتماعية: ارتفعت إيراداتها بـ 5 ملايين دينار لتصل إلى 115 مليون دينار في 2024/2025 مقابل 110 ملايين دينار في 2023/2024، ويتضمن هذا الباب متحصلات الحكومة من أرباب العمل نيابة عن العاملين ومن بينها مساهمات أرباب العمل وإيرادات الضمان الصحي.7 ـ إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى: شهدت ارتفاعا طفيفا من 1.574 مليار دينار في مشروع ميزانية العام الحالي إلى 1.592 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي المقبل، ويدخل ضمن هذا الباب دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والمصادرات والتحويلات الطوعية عدا المنح.وارتفع دخل الملكية من 73.15 مليون دينار في ميزانية العام الحالي إلى 82.37 مليون دينار في مشروع ميزانية العام المقبل، بينما استقرت الإيرادات من مبيعات السلع والخدمات عند مليار دينار، وتراجعت الإيرادات من الغرامات والجزاءات والمصادرات بنحو 2 مليون دينار لتصل إلى 183.9 مليون دينار في موازنة 2024/2025، بينما ارتفعت الإيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر عند 236.5 مليون دينار مقابل 224.28 مليونا في موازنة العام الحالي.أبرز أوجه الإيرادات٭ 16.23 مليار دينار من النفط الخام والغاز.٭ 613 مليون دينار من الضرائب والرسوم.٭ 115 مليون دينار من المساهمات الاجتماعية.٭ 1.59 مليار دينار من السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.٭ 108 ملايين دينار من التخلص من الأصول وإيرادات غير تشغيلية.أبواب الإنفاقتظهر بيانات الميزانية أن إجمالي إنفاق الكويت في 36 جهة حكومية وفقا للأبواب جاء كالتالي:٭ 9.9 مليارات دينار لـ «تعويضات العاملين».٭ 3.5 مليارات دينار لـ «السلع والخدمات».٭ 1.1 مليار دينار لـ «الإعانات».٭ 5.6 مليارات دينار لـ «المنح».٭ 843 مليون دينار لـ «المنافع الاجتماعية».٭ 1.6 مليار دينار لـ «المصروفات والتحويلات الأخرى».٭ 1.8 مليار دينار لـ «النفقات الرأسمالية».