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KIB يعلن الفائز في السحب السنوي لحساب الدروازة

1/31/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم الفائز في السحب السنوي الأول لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهري ديسمبر ونوفمبر. وقد ربح فاضل عبدالكريم فاضل عبدالله المنصوري الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف دينار، حيث تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB: «نشهد اليوم تحقيق نجاح ملحوظ وإقبال لافت، إلى جانب ذلك دافعا قويا يشجع العملاء على الادخار والتمتع بالمزايا والمكافآت مقابل مدخراتهم. وبهذه المناسبة يسرنا تهنئة الرابح في السحب السنوي الأول لحساب الدروازة، كما نتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات المقبلة».
وأضاف: «نحن في KIB نسعى على الدوام إلى ابتكار كافة الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة».
كما أشار الصانع إلى أن KIB يواصل تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».
جدير بالذكر أن حساب «الدروازة» هو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ويتوقع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، علما بأن العوائد تودع تلقائيا في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.

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