الخليج يعلن الفائز بأكبر جائزة نقدية في العالم اليوم

محمد القطان: حريصون على تشجيع ثقافة الادخار وتوفير تجربة مصرفية استثنائية

بحضور ممثلي وزارة الـتـجـارة والـصـنـاعـة، وشركة إرنست أند يونغ، يعلن بنك الخليج اليوم الخميس الساعة 10:30 صباحا في حفل يبث على الهواء مباشرة من حديقة الشهيد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، عن الفائز بالجائزة الكبرى في السحب السنوي عن عام 2023 لحساب مليونير الدانة، ليصبح المليونير رقم 21 في تاريخ سحوبات الدانة، أول فائز بالجائزة بعد زيادة قيمتها إلى 2 مليون دينار.وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: يسعدنا أن نشارك عملائنا اليوم هذا الحدث السنوي الاستثنائي، مع أطيب تمنياتنا بحظ سعيد لجميع العملاء الذين يحق لهم المشاركة في السحب.وأشار إلى أن بنك الخليج في إطار حرصه على مكافأة عملائه، قام بزيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة، من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.وبين أن سحوبات حساب مليونير الدانة سنويا تشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، السنوي بقيمة 2 مليون دينار والنصف سنوي بقيمة 1 مليون دينار إلى جانب رابحين اثنين في سحبين مختلفين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، إضافة إلى 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.وأضاف: نسعى دائما في بنك الخليج إلى توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة لعملائنا، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في تشجيع ثقافة الادخار، من خلال توفير سحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على ترسيخ عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم.وتابع: حريصون في بنك الخليج على توفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تواكب طموحات العملاء وتلبي احتياجاتهم، وهو ما كان الدافع الرئيسي لتعديل هيكل السحوبات الجديد لحساب الدانة، وإطلاق حزمة من المنتجات والخدمات التي تتسم بالتطور والسهولة والابتكار، بهدف ترسيخ مكانة بنك الخليج الريادية في الكويت كبنك المستقبل.شروط المشاركةيشار إلى أن حساب مليونير الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب مليونير الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، ما يؤهلهم للمشاركة تلقائيا في سحوبات مليونير الدانة.ويشجع بنك الخليج عملاء حساب مليونير الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.ويعد حساب مليونير الدانة هو أحد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار بشكل منتظم. ولهذا نشجع الجميع على فتح حساب الدانة والادخار فيه والتمتع بجميع المزايا التي يقدمها لعملائه.ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب مليونير الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت، الذي يحول فرصك بالربح من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.كما يوفر حساب مليونير الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني (e-gulfbank/AlDanah) وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للربح في سحوبات مليونير الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.وللمشاركة في سحوبات مليونير الدانة المقبلة، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب.