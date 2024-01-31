الأهلي ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المصرفية

MENAFN - Al-Anbaa) نظم البنك الأهلي الكويتي سلسلة من الزيارات إلى مجموعة من المدارس الخاصة المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، لتنظيم ورش عمل متنوعة حول مهارات التوفير والادخار ونشر الثقافة المالية والمصرفية بين صفوف أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، ضمن إطار سياسته المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية وللمساهمة بتنشئة جيل واع ومثقف ماليا.وقام فريق عمل البنك بتعريف الطلبة على الادخار والمنتجات المصرفية والمالية، وسبل مواجهة عمليات الاحتيال المصرفي والمالي، مع الرد على الاستفسارات المتعلقة بعمل البنوك وكيفية تقديم الخدمة للعملاء وتلبية احتياجاتهم على جميع المستويات، من أجل إثراء معرفتهم والمستوى الثقافي الذي يتمتعون به، وتشجيعهم على تطبيق ما تعلموه خلال الحلقات التوعوية في حياتهم اليومية.وبهذه المناسبة، قال صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي «يشكل دعم الطلبة وتعزيز ثقافتهم ومعرفتهم المالية والمصرفية أحد أهم المواضيع التي نمنحها في البنك أولوية قصوى».وذكر آل بن علي أنه في عالم اليوم يزداد استخدام الطلبة للأجهزة الذكية في عملياتهم الدراسية، ومعها تكثر عمليات الاحتيال التي قد يتعرضون لها في حال الضغط على أي روابط مشبوهة تصلهم، لافتا إلى أهمية توعية الطلبة والجيل الجديد بأبرز الأساليب التي تساعدهم على الابتعاد عن الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات.

وأضاف آل بن علي أن فريق عمل البنك أعد في الوقت نفسه محتوى جاذبا يناسب قدرات الطلبة في جميع المراحل الدراسية، من أجل تعريفهم على أهمية الادخار وأبرز الطرق التي تساعدهم على التخطيط لمستقبلهم، فضلا عن توعيتهم وتعريفهم على الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتنوعة.

وتابع أن ورش العمل شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة مع فريق عمل البنك الأهلي الكويتي، وسباقا على الإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها خلالها، مما ساهم في نجاح مبادرة الثقافة المالية المميزة التي سيستمر البنك بتنظيمها لتشمل المدارس في جميع أنحاء الكويت خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.

وأفاد آل بن علي «هذه الحلقات الدراسية تعكس الدور الكبير الذي يلعبه البنك الأهلي الكويتي على المستوى الاجتماعي، وتعكس التزامه المتواصل بتعزيز حضوره في جميع المرافق الحيوية والمهمة داخل الدولة، والتعرف على احتياجات جميع الفئات للعمل على تلبيتها بأفضل طريقة ممكنة، ولذا قمنا بزيارة سلسلة من المدارس من أجل إقامة حلقات نقاشية وتوعوية مالية ومصرفية، مما يجعلنا على تماس مع جميع فئات المجتمع الكويتي».وشكر آل بن علي المسؤولين في وزارة التربية والمدارس الخاصة، وتعاونهم مع البنك الأهلي الكويتي في إنجاح الزيارات الميدانية التي تهدف بشكل رئيسي إلى إنشاء جيل جديد يمكن الاعتماد عليه مستقبلا، من خلال مساعدتهم على التعرف على الطرق الكفيلة التي تمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة وتحافظ على سرية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية على جميع الصعد.