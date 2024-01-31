بوبيان يقفز بأرباحه 39% إلى 80 4 مليون دينار في 2023



عبدالعزيز الشايع: النتائج تعكس قوة المركز المالي باعتباره إحدى أهم المؤسسات في المنطقة

عادل الماجد: «بوبيان» قدم نموذجاً استثنائياً يرسّخ بصمته الواضحة في الصناعة المصرفية الإسلامية

مؤشرات البنك شهدت نمواً ملحوظاً والأصول المجمعة ارتفع إلى 8.4 مليارات دينار بنمو 7% البنك أتم إستراتيجيته الخمسية «بوبيان 2023» بمزيد من التوسع محلياً والانطلاق عالمياً



أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية عن عام 2023 بلغت 80.4 مليون دينار بنسبة نمو 39% مقارنة بالعام 2022، فيما بلغت ربحية السهم ١٨٫٨ فلسا، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس وأسهم منحة بواقع 6%، في الوقت الذي واصل البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 31.7 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع تعليقا على ذلك «بحمد الله سعداء جدا باستمرار نمو نتائجنا المالية خلال عام 2023 ليعكس هذا الأمر قوة المركز المالي واستدامة الأرباح ونجاح استراتيجية بوبيان نحو الاتقان لتعزيز مكانته كإحدى أهم المؤسسات المالية في المنطقة وثالث أكبر البنوك من حيث محفظة التمويل وإجمالي الأصول في السوق الكويتية».

وأوضح الشايع أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا في 2023، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 8.4 مليارات دينار بنسبة نمو 7%، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.5 مليارات دينار بنسبة نمو 9%، فيما بلغت محفظة التمويل 6.3 مليارات دينار بنسبة نمو 7% وبلغت الإيرادات التشغيلية 218 مليون دينار بنسبة نمو 8%.

وتقدم الشايع بجزيل الشكر للمساهمين والمستثمرين وجميع عملاء بوبيان على ثقتهم وولائهم، مؤكدا دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك ذات الاحترافية والتوجيهات الحكيمة في سبيل تحقيق أفضل النتائج ولجميع الموظفين على تفانيهم في العمل خلال العام الماضي.

عام الإنجازات والأداء القوي

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد إن العام الماضي شهد تحقيق أهداف وإنجازات وتوسعات إقليمية ودولية عديدة بفضل ما تستند إليه رؤية واستراتيجية المجموعة من ركائز قوية، حيث أتم البنك إستراتيجيته الخمسية «بوبيان 2023» التي بدأها في عام 2019 بهدف التحول الإيجابي في أعماله، ليصبح بوبيان نموذجا مصرفيا استثنائيا يرسخ بصمته في الصناعة المصرفية الإسلامية.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع مرور 19 عاما على انطلاق مسيرة «بوبيان» الثرية بالنجاحات المصرفية، استطاع وبخطوات مدروسة أن يصبح علامة تجارية رائدة رغم حدة التنافسية بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذا مسارا نوعيا يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية.

وأكد الماجد أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي، وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

جوائز وتصنيفات دولية

حصد بوبيان خلال 2023 نحو 22 جائزة وشهادات وتصنيفات دولية من مؤسسات عالمية مرموقة في مختلف المجالات وقطاعات العمل ليثبت ريادته المصرفية والرقمية وقوة الاستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات على المستويين المحلي والإقليمي وأيضا العالمي.

وتقديرا لتفوق البنك في تطوير قاعدة حلوله وريادته الراسخة في عمليات التحول الرقمي حصد البنك جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام التاسع على التوالي» وجائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية» و «جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط» في نفس المجال، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» على مستوى الكويت من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية.

كذلك جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية» على مستوى العالم، كما صنف كأكثر المؤسسات المالية الإسلامية أمانا في الكويت والثاني خليجيا من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية بالإضافة إلى جائزتي «أفضل البنوك الإسلامية للتحول الرقمي» و«الأفضل في الحلول الرقمية» من مؤسسة يورومني العالمية.

وعلى مستوى قطاع الشركات، حصد بوبيان جائزة أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات على مستوى العالم من يورومني العالمية ليؤكد ريادته في الاستحواذ على حصة من السوق الكويتي في تمويل الشركات وتعزيز قدراته التنافسية لتقديم حلول ومنتجات تمويلية متميزة.

المنتجات والخدمات

قدم «بوبيان» مجموعة من الخدمات والمنتجات، وكذلك الحلول الرقمية المبتكرة عبر تطبيق البنك للأفراد، وأيضا الشركات والمعنية بخلق قيمة مضافة لعملائه وحرصه على ضرورة الحفاظ على ريادته في مجال الابتكار لضمان دعم عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية وجعلها أكثر سهولة، لاسيما في ظل التنافسية في مختلف قطاعات الأعمال ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.

وخلال 2023 افتتح «بوبيان» مجموعة من الفروع لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 48 فرعا تم تطويرها وتحديثها بشكل كامل وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا، كما تم تزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وجميع الإمكانات التي توفر للعملاء السرعة والراحة والسهولة لأداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.

وعلى مستوى حساب الأعمال والشركات، أخذ «بوبيان» على عاتقه مسؤولية تمكينهم بالخبرات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها مثل إطلاق SoftPOS والمتاحة من خلال تطبيق SoftPOS، وطرح تحديث جديد لخدمته المميزة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقميا ليشمل مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية ذات المزايا الاستثنائية أغلبها يطرح لأول مرة في الكويت مثل خدمة جدولة المدفوعات وe-Pay Mandoob بالإضافة إلى خدمة eRent المتاحة على تطبيق بوبيان للشركات ليتمكنوا من خلالها من متابعة وإدارة جميع عقاراتهم الاستثمارية بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات الشهرية بصورة رقمية من خلال منصة رقمية واحدة.

المسؤولية المجتمعية

مع اختتام عام 2023 نجح «بوبيان» في تقديم نموذج متميز للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات ذات البصمة الواضحة والتي أبرزت تفوقه اجتماعيا واستمرار خططه الساعية ليتوج بجائزة «أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم» من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية لما قام به تجاه المجتمع كجزء من مسؤوليته الاجتماعية في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية التي تؤكد مساره الصحيح لتعزيز عملية التنمية المستدامة سواء داخل الكويت أو خارجها.

وقد تواصلت مسيرة مبادرات بوبيان الإنسانية من خلال حملة «نور بوبيان» السادسة والتي انطلقت إلى الجمهورية الموريتانية الإسلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين لتستكمل الحملة رسالتها الإنسانية تجاه الدول النامية من خلال إجراء أكثر من 14 ألف عملية لإزالة المياه البيضاء على مدار 6 حملات في العديد من الدول الأفريقية بمشاركة مجموعة من الأطباء الكويتيين المتطوعين.

واستكمالا لدعم المشاريع الشبابية الكويتية الناشئة نظم «بوبيان» فعاليات مهرجان الكويت للقهوة بمشاركة أكثر من 45 مطعما وكافيها متخصصا للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية، وشهد حضورا كثيفا تجاوز 88 ألف زائر على مدار يومي المهرجان وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز.

الموارد البشرية.. ركيزة النجاح

يمكن القول إن موظفي «بوبيان» هم إحدى الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية لتتماشى تماما مع تفعيل مبدأ تنوع المهام الوظيفية في بيئة العمل، وهو ما يساهم وبشكل كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكار تؤثر تأثيرا ملحوظا على زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة.

ونتيجة لذلك استطاع البنك الوصول إلى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 81% مع اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة تقلد الكوادر النسائية لمناصب قيادية وارتفاع نسبة الكوادر النسائية في البنك التي تقترب من 30%.



Nomo Bank والتوسع دولياً

شهد العام 2023 انفراد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان بإطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية إلى جانب عقد مجموعة من الاتفاقيات المهمة، ومن بينها اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي لمنح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة من خلال تطبيقي ADCB - Nomo وAl Hilal - Nomo.كما أطلق Nomo حسابه الجديد المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة تمنحهم تجربة الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور، هذا بالإضافة إلى ربطها تلقائيا مع بطاقة Nomo وApple Pay.