رئيس كولومبيا يقترح التوسط في الإفراج عن الرهائن في غزة

اقترح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس، التوسط في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من خلال «لجنة سلام»، استجابةً لطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأكد بيترو، في رسالة، أنه «من أجل الهدف الواضح المتمثل في قيادتنا نحو توافق، أعتبر أن من الأولويات التحرك بسرعة نحو وقف الأعمال العدائية وبدء محادثات لإطلاق سراح جميع الرهائن».

وأضاف، رداً على رسالة خاصة تلقاها من نتانياهو بتاريخ 11 يناير: «أقترح أن نمضي قدماً من خلال إنشاء لجنة سلام تتألف من دول مختلفة لتأمين عمليات الإفراج، وتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين».

وفي الرسالة التي نشرتها الصحافة الكولومبية وأكدتها السفارة الإسرائيلية، طلب منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بذل أقصى جهده للتوسط في الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وفي اقتراح الوساطة الذي قدمه، أشار الرئيس الكولومبي إلى عملية السلام في بلاده التي كان أحد أبطالها عندما ألقى هو وغيره من مقاتلي حركة «إم-19» اليسارية الراديكالية أسلحتهم عام 1990.

وقال بيترو: «لقد كان مثالاً ناجحاً للمصالحة والبناء الحضاري»، مضيفاً أن هذا الجهد والالتزام قاده إلى الأمم المتحدة عندما اقترح عقد مؤتمر للسلام بشأن فلسطين وآخر بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

الجدير بالذكر أن الرئيس الكولومبي يدعم القضية الفلسطينية علناً، ويتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية حالياً في قطاع غزة.

وتؤيد كولومبيا شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكها المحتمل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

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