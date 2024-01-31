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أمريكا تستهدف 10 طائرات مسيَّرة معدة للإطلاق في اليمن

1/31/2024 8:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قصفت الولايات المتحدة 10 طائرات مسيَّرة غربي اليمن كانت معدة للإطلاق، حسبما نشرت مراسلة بشبكة «سي.بي.إس نيوز»، في وقت متأخر أمس، نقلاً عن مسؤول دفاعي كبير.

وأوضحت نورا أودونيل، مديرة تحرير «سي.بي.إس إيفيننج نيوز» على منصة «إكس»، أن مسؤولاً دفاعياً كبيراً أخبرها بأنه قبل 10 دقائق، قصفت طائرات إف-18 سوبر هورنت 10 طائرات مسيرة غربي اليمن كانت معدة للإطلاق.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قد
أعلنت، في وقت سابق أمس،
تدمير صاروخ تابع للمتمرّدين الحوثيين اليمنيين
كان يمثّل تهديداً وشيكاً لطائرات أمريكية.

وأوضحت، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأمريكية «ضربت ودمّرت صاروخاً أرض-جو تابعاً للحوثيين كان معداً للإطلاق»، مؤكدةً أنها حددت بأنه «مثّل تهديداً وشيكاً لطائرات أمريكية».

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