أمريكا تستهدف 10 طائرات مسيَّرة معدة للإطلاق في اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قصفت الولايات المتحدة 10 طائرات مسيَّرة غربي اليمن كانت معدة للإطلاق، حسبما نشرت مراسلة بشبكة «سي.بي.إس نيوز»، في وقت متأخر أمس، نقلاً عن مسؤول دفاعي كبير.
وأوضحت نورا أودونيل، مديرة تحرير «سي.بي.إس إيفيننج نيوز» على منصة «إكس»، أن مسؤولاً دفاعياً كبيراً أخبرها بأنه قبل 10 دقائق، قصفت طائرات إف-18 سوبر هورنت 10 طائرات مسيرة غربي اليمن كانت معدة للإطلاق.
كانت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قد
أعلنت، في وقت سابق أمس،
تدمير صاروخ تابع للمتمرّدين الحوثيين اليمنيين
كان يمثّل تهديداً وشيكاً لطائرات أمريكية.
وأوضحت، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأمريكية «ضربت ودمّرت صاروخاً أرض-جو تابعاً للحوثيين كان معداً للإطلاق»، مؤكدةً أنها حددت بأنه «مثّل تهديداً وشيكاً لطائرات أمريكية».
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN31012024000110011019ID1107794083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.