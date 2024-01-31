مقتل 150 فلسطينياً في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 150 شخصاً في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية وإصابة 313 آخرين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها التي تستهدف المسلحين، حتى في الشطر الشمالي من القطاع.

كان الشطر الشمالي من القطاع، حيث سويت أحياء بكاملها بالأرض، الهدف الأولي للهجوم البري الإسرائيلي في أواخر أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن قواته قتلت أكثر من 15 من مسلحي حركة حماس شمالي غزة خلال 24 ساعة مضت، واستهدفت بنية تحتية للحركة في إحدى المدارس.

من ناحية أخرى، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مطلبين رئيسين قدمتهما حماس في المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار، قائلاً إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة ولن تطلق سراح آلاف الأسرى.

وبمقتل 150 شخصاً في الساعات الـ24 الماضية، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين من جراء الهجوم الإسرائيلي إلى 26900، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

كان هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز نحو 250 شخصاً رهائن، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

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