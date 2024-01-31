جين واحد يتحكم بالسمنة

اكتشف خبراء من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، أن جيناً واحداً هو المسؤول عن فقدان الخلايا الدهنية لقدرتها على حرق الطاقة.

ووجد الباحثون أن عملية السمنة يتحكم فيها جين واحد يسمى RaIA، وهو المسؤول عن اكتساب الوزن الزائد.

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