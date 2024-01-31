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مستشعر روبوت يساعد المعاقين على الحركة

1/31/2024 7:24:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح فريق بحثي من المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، في تطوير مستشعر روبوت قابل للارتداء ولا يتأثر بعرق مرتديه.

وقدم الباحثون جهاز استشعار ((ميكرونيدل)) لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الشلل على رفع الأشياء الثقيلة.

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