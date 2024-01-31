مستشعر روبوت يساعد المعاقين على الحركة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح فريق بحثي من المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، في تطوير مستشعر روبوت قابل للارتداء ولا يتأثر بعرق مرتديه.
وقدم الباحثون جهاز استشعار ((ميكرونيدل)) لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الشلل على رفع الأشياء الثقيلة.
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