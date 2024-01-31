اضطراب وراثي يربط الأصابع الزائدة بالتوحد

اضطراب وراثي يربط الأصابع الزائدة بالتوحد
التاريخ
1/31/2024 7:24:59 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حدد الباحثون بقيادة جامعة ليدز، اضطراباً وراثياً نادراً يتسبب في ولادة الأطفال بأصابع اليدين والقدمين الإضافية بالإضافة إلى عيوب خلقية مختلفة.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة American Journal of Human Genetics، ينتج هذا الاضطراب، عن طفرة في جين MAX.
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