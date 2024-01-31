دبي تطلق مبادرة الإقامة الذهبية للثقافة الأدبية

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في افتتاح الدورة السادسة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب.

وتمثلت مشاركة إقامة دبي في جلسة رئيسية بعنوان: (العالم ككتاب مفتوح) تحدث فيها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور الدكتور سعيد بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي، وإيزابيل أبو الهول، مؤسسة ومستشارة وعضو في مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، إلى جانب مساعدي المدير العام بإقامة دبي.

استهل الفريق المري الجلسة بتوجيه الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على دعمهم المستمر لمشاريع إقامة دبي ومبادراتها التطويرية، وتوجيهاتهم ومتابعتهم المستمرة لمسيرة تحديث مطارات دبي ومنافذها الجوية، وتطوير نظم العمل وترقية وتعزيز خدمات المسافرين.

كما توجه بالشكر لطيران الإمارات وإدارة مهرجان طيران الإمارات للآداب و((دبي للثقافة))، على تنظيم هذا الحدث الثقافي المهم، والذي يعكس البعد الثقافي والحضاري لتجربة إمارة دبي والنموذج الملهم المتفرد الذي تقدمه للعالم.

واستعرض الفريق المري خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي الدكتور سليمان الهتلان، والتي عقدت تحت شعار (العالم ككتاب مفتوح) المبادرات التي أطلقتها إقامة دبي بهدف تطوير وتحسين تجربة السفر عبر مطارات دبي ومنافذها الجوية، من خلال الحلول الاستباقية التي تبنتها، والمشاريع الذكية التي أرستها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير خدمات المسافرين، والنظم التي تم استحداثها لتيسير عبورهم.

بالإضافة إلى التطور الرقمي لخدمات إقامة دبي والمنصات التي طورتها لتيسير تقديم خدماتها في إطار استراتيجيتها الرامية لإسعاد المتعاملين وتحسين جودة الحياة لكافة المعنيين، كما تطرقت الجلسة للمبادرات المتعلقة بإسعاد المسافرين عبر مطارات دبي مثل منصة جوازات الأطفال التي أطلقتها إقامة دبي كمشروع ريادي عالمي مبتكر لإسعاد الأطفال وتمكينهم من وضع ختم إذن الدخول على جوازات سفرهم بأنفسهم، وابتكار الأختام التي تحمل شعارات ورموز الدول الصديقة والشقيقة.

والتي يتم وضعها على جوازات المسافرين القادمين إلى الدولة في المناسبات الوطنية الخاصة بدولهم ومشاركتهم الفرحة والاحتفاء بهذه المناسبات والفعاليات، إلى جانب العديد من المبادرات التي أطلقتها إقامة دبي في هذا الصدد، ما جعل من السفر عبر مطارات دبي تجربة متميزة لا تضاهيها أي تجربة مماثلة في العالم.

والتي ساعدت على تطوير مفهوم جديد للسفر، وتقديم دبي كنموذج متفرد ومختلف يتمتع بالأمن والأمان ويتميز بجودة الاقتصاد والتعليم والصحة، والتوجهات الحكومية المستمدة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتعزيز المكانة العالمية للإمارة على خريطة التنافسية العالمية.

وفي ختام الجلسة، أعلن عن مبادرة إقامة دبي (الذهبية للثقافة الأدبية) التي تمنح بموجبها الإقامة الذهبية لشخصية عربية مرموقة كل عام بالتزامن مع مهرجان طيران الإمارات، حيث منحت الجائزة هذا العام للشاعر المصري المرموق أحمد بخيت، تقديراً لدوره الحيوي في رفد مسيرة الشعر العربي بكل ما هو جديد ومؤثر ومختلف.

ومن جانبها، أشارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي إلى أن مبادرة ((الإقامة الذهبية الثقافية)) تجسد الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتعكس تطلعات دبي المستقبلية وتوجهاتها بأن تكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026.

وقالت: تمثل ((الإقامة الذهبية الثقافية)) خطوة مهمة في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، حيث تعكس المبادرة تقدير الإمارة للثقافة والأدب وتجسد إيمانها بأهمية دور المثقفين والأدباء في الارتقاء بالفكر والوعي الإنساني وإثراء المشهد الإبداعي في الإمارة، وما تمتاز به من انفتاح وتنوع ثقافي متفرد.

وما تمتلكه من إمكانيات وبيئة إبداعية قادرة على استقطاب ودعم الكفاءات والطاقات الإبداعية العربية وتمكينها، وأكدت بدري أهمية المبادرة ودورها في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتفعيل الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، كما تبرز مدى اهتمام الإمارة بالاستثمار في الإنسان الذي يأتي على رأس أولويات القيادة الرشيدة.