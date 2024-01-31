مهرجان الكويت للمونودراما يواصل فعالياته

تتواصل العروض المونودرامية، التي تقام في الدورة السابعة من مهرجان الكويت للمونودراما، لتصل إلى المحطة الرابعة إذ قدمت فرقة الطائف السعودية العرض المسرحي ((ساكن متحرك)) وهو من تأليف فهد الحارثي وإخراج أحمد الأحمري وتمثيل بدر الغامدي.

وضعنا المؤلف منذ البداية أمام اللغة وهي تندفع في جسد الممثل فتنعقد اللغة مع الأشياء وتشكل مع الفضاء لغزاً رمزياً، لغز الممثل الذي انتهى حلمه بالتمثيل وتاهت فرصه نحو التمثيل، ليتحول الجسد إلى كيان مقيد بالحياة والزمن والموت فالحياة محكومة بعداد الزمن الراكض نحو النهاية، أما السكوت أو الموت، فلتبدو المسرحية حلماً يترجم العوالم التي انتقتها الصورة من فوضى العالم إلى الرحلة الحلمية ما بين الصعود والهبوط.

والفرح والحزن والفقد وخاصة العثور على البالطو بالطو الممثل القديم وتتحول مرحلة العثور على البالطو إلى منطقة ما بين التغني والتحدث وهي منطقة انتقال مفاجئ تبحث في الغناء عن موضع آخر للغة وعن مستوى غير مستكشف حاول نص العرض تعريته عبر أغاني عبدالوهاب وفيروز، كأن الأغاني تحولت إلى زيادة في المضاعفة والتسلل فكل شيء جاء من تفكك الشكل الهندسي والطيفي.

المضحكاني

كما قدم المهرجان عرض فرقة مسرح الخليج العربي لمسرحية ((المضحكاني))، من تأليف وإخراج وتمثيل مشعل العيدان، وهو عرض تمتّع بالكثير من المواصفات الفنية والتقنية والحسية، التي أهّلته للنجاح في مختلف جوانبه، إذ إن الفكرة جاءت مباشرة، وليست عصية على الفهم، إضافة إلى أنها تحمل رسالة جميلة، مفادها تقدير من يدخل إلى أنفسنا البهجة.

إضافة إلى الفضاء المسرحي الذي امتدت مساحته لتلامس شغاف القلب. وتتمحور أحداث العرض في شخصية (مسعود المضحكاني)، الذي كان يعشق فن المونولوج منذ صغره، وكان مثله الأعلى في ذلك محمد لويس ومحمد شكوكو. إن العرض يحمل في مضامينه رسالة مفادها تقدير كل صاحب مهنة، وعدم السخرية منه، وخصوصاً المونولوجست، الذي يحمل في صدره قلباً محبّاً للجميع.