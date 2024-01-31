«إكسبوجر2024» ينطلق في الشارقة 28 الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر))، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، في الفترة من 28 فبراير الجاري ويستمر حتى 5 مارس المقبل. ويجمع سنوياً كبار مبدعي الفنون البصرية ومنتجي وسائط التصوير الفوتوغرافي والأفلام.
ويستضيف المهرجان على مدار 7 أيام في إكسبو الشارقة نخبة من المصورين، وصانعي الأفلام، والفنانين البصريين، يشاركون في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات التعريفية، والجوائز والحوارات الملهمة، وعروض الأفلام، إضافة إلى معرض تجاري وجلسات توقيع للكتب وأنشطة تفاعلية، كما يركز المهرجان على تطوير مهارات التصوير الفوتوغرافي من خلال ورش العمل وجلسات تقييم الأعمال الفنية والمجموعات النقاشية.
فنون
وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: ((يواصل المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر)) أهدافه في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات والشارقة، عبر دعم صناعة الفنون البصرية ودورها المركزي في التبادل الثقافي والفني.
حيث استطاع المهرجان على مدى دوراته المتتالية أن يشكل منصة عالمية للاحتفاء بالمبدعين من الثقافات المختلفة، ليحقق تفوقاً في إبراز قوة فن التصوير الفوتوغرافي وتوظيفه الإيجابي)).
وأضاف علاي: ((ترتكز أجندة المهرجان على نهج استراتيجي يهدف إلى إلهام الجمهور وإثراء تجربته الثقافية والتعليمية، وتعزيز العلاقات بين المحترفين العالميين والمواهب الواعدة، للإسهام في رسم ملامح مستقبل السرد البصري، ودعم الارتقاء بفن التصوير، وتوفير ملتقى للفن والأفكار المبتكرة)).
MENAFN31012024000110011019ID1107794063
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.