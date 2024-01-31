«إكسبوجر2024» ينطلق في الشارقة 28 الجاري

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر))، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، في الفترة من 28 فبراير الجاري ويستمر حتى 5 مارس المقبل. ويجمع سنوياً كبار مبدعي الفنون البصرية ومنتجي وسائط التصوير الفوتوغرافي والأفلام.

ويستضيف المهرجان على مدار 7 أيام في إكسبو الشارقة نخبة من المصورين، وصانعي الأفلام، والفنانين البصريين، يشاركون في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات التعريفية، والجوائز والحوارات الملهمة، وعروض الأفلام، إضافة إلى معرض تجاري وجلسات توقيع للكتب وأنشطة تفاعلية، كما يركز المهرجان على تطوير مهارات التصوير الفوتوغرافي من خلال ورش العمل وجلسات تقييم الأعمال الفنية والمجموعات النقاشية.

فنون

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: ((يواصل المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر)) أهدافه في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات والشارقة، عبر دعم صناعة الفنون البصرية ودورها المركزي في التبادل الثقافي والفني.

حيث استطاع المهرجان على مدى دوراته المتتالية أن يشكل منصة عالمية للاحتفاء بالمبدعين من الثقافات المختلفة، ليحقق تفوقاً في إبراز قوة فن التصوير الفوتوغرافي وتوظيفه الإيجابي)).

وأضاف علاي: ((ترتكز أجندة المهرجان على نهج استراتيجي يهدف إلى إلهام الجمهور وإثراء تجربته الثقافية والتعليمية، وتعزيز العلاقات بين المحترفين العالميين والمواهب الواعدة، للإسهام في رسم ملامح مستقبل السرد البصري، ودعم الارتقاء بفن التصوير، وتوفير ملتقى للفن والأفكار المبتكرة)).