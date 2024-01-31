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بتوجيهات محمد الشرقي.. إطلاق «دارة الشّعر العربي» في الفجيرة

1/31/2024 7:24:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أُطلقت أمس ((دارة الشّعر العربي)) في إمارة الفجيرة، كمشروع مُختص ورائد من نوعه.

ويأتي إطلاق ((دارة الشّعر العربي))، بهدف تعزيز جهود إمارة الفجيرة في تطوير القطاع الثقافي والنهوض بركائزه، ودعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مجال الثقافة والصناعات الإبداعية بأشكالها الأدبية والفنية، التي ترتقي بمؤشراتها التنافسية في هذا المجال على مستوى العالم.

وتهدف ((الدّارة)) إلى إحياء مكانة الشعر العربي، وإبراز أهميته الحضارية والإنسانية في تاريخ شبه الجزيرة العربية، والاحتفاء بالقيم العربية الأصيلة التي وثّق لها الأدب العربي عامة، والشعر خاصة، وتناقلها البشر عبر العصور، كما تسعى إلى تعزيز الارتباط الوثيق للشعر بتكوين شخصية الإنسان العربي وملامح حياته، ورصد مراحل تاريخ الأدب وانعكاساته. وستشكل ((دارة الشعر العربي))، علامة فارقة في المشهد الثقافي عبر الاحتفاء بالشعر العربي وموضوعاته منذ بداياته وحتى اليوم.

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