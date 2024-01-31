مكتبة محمد بن راشد في فبراير.. فعاليات متفردة تثري الساحة الثقافية

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر فبراير، سلسلة متميزة من الفعاليات وورش العمل والندوات المتنوعة والمجانية.

والتي تهدف إلى إثراء المعرفة وتبادل الأفكار والتجارب بين المثقفين ورواد المكتبة من مختلف الثقافات.

وتبدأ أولى الفعاليات بورشة عمل تفاعلية بعنوان ((آباء وأمهات سعداء.. أبناء سعداء))، تقدمها الدكتورة أسماء الفردي الخبيرة في مجال الصحة النفسية وتربية الأطفال، حيث تسلط الضوء على أساليب بناء علاقة إيجابية وقوية مع الأبناء.

وتقام الورشة الثانية من سلسلة ورش عمل ((الكتاب الأول)) تحت عنوان ((الكتاب الأول: الفكرة والحبكة)) بإشراف المدربة ناديا النجار، والتي تُشارك خلالها خبرتها الغنية لإلهام وتوجيه المشاركين في صياغة أولى رواياتهم.

وبالتزامن مع شهر الابتكار، تقدم المكتبة برنامج فعاليات مخصصاً للأطفال، يضم ورشة عمل بعنوان ((أحلامي الصغيرة)).

وتنظم فعالية مميزة بعنوان ((سلوكي في المكتبة))، والتي تساعد الأطفال على التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة أثناء التواجد في المكتبة.

وفي جلسة حوارية بالتعاون مع مركز ((اقرأ واستمتع))، يناقش المشاركون كتاب ((معجزة الصباح)) للكاتب هال إلرود، والذي يركز على تحويل روتين الصباح إلى أداة قوية لتعزيز الصحة والسعادة وتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

وتستكمل المكتبة برنامج الأداء المسرحي خلال شهر فبراير، وذلك بتنظيم ورشة تدريبية بعنوان ((قراءة وتحليل النص المسرحي))، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، وبإشراف الفنان الإماراتي عمر غباش، حيث تركز الورشة على أهمية قراءة النص المسرحي ودوره في إنجاح العمل. وفي منتصف شهر فبراير، تحتفي المكتبة بإرث الشاعر الراحل محمد بن حاضر.

والذي أسهم بدور بارز في الحراك الثقافي بدولة الإمارات، حيث تقام جلسة حوارية بمشاركة نخبة من الشعراء والنقاد الذين تأثروا بأعماله وشخصيته، منهم الشاعر العراقي موفق العاني، الذي كتب الكثير عن محمد بن حاضر نظراً لقربه الشديد منه، وألف كتاباً خاصاً عنه، والشاعر والناقد الدكتور شهاب غانم. وتتخلل الجلسة قراءات شعرية مع الشاعر عتيق القبيسي وعزف على العود مع الفنان طارق المنهالي.

ويتضمن برنامج المكتبة لشهر فبراير أمسية سينمائية مميزة، بالتعاون مع شركة ((سينيوليو))، حيث تقدم عرضاً لـ 5 أفلام قصيرة من حول العالم، وهي فيلم ((زفّة)) للمخرج أحمد سمير، وفيلم ((سحابة داكنة)) من إخراج كيفين جورج، بالإضافة إلى فيلم ((شظايا ثورة)) للمخرج سهند سرحدي، وفيلم ((في الفناء الكبير داخل جيب صغير)) للمخرج الياباني يوكي يوكا، وفيلم ((سارة)) للمخرج علاء أبو فراج.

اليوم العالمي للإذاعة

وبالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف 13 فبراير من كل عام، تقدم مكتبة محمد بن راشد ورشة عمل ((صناعة البودكاست والتعليق الصوتي)) على مدار يومين، والتي تهدف إلى تدريب المهتمين بصناعة المحتوى الإذاعي والبودكاست وتعريفهم على أساسياته.

كما تنظم ورشة عمل تحفيزية بعنوان ((غير تفكيرك.. تتغير حياتك)) مع الكاتبة فاطمة الزعابي، تناقش خلالها كتاب ((كن مختلفاً Be different)).

((الابتكار بريشة فنان))

وتحت شعار ((الإمارات تبتكر))، تُنظِّم فعالية بعنوان ((الابتكار بريشة فنان)) بإشراف الفنان التشكيلي خليفة الشيمي. وتقدم ورشة عمل تفاعلية مُخصصة للأطفال بعنوان ((مبتكرون من أجل الوطن)) والتي تركز على الرسم والأعمال اليدوية، بهدف غرس قيم حب العلم في نفوس الأطفال ليكونوا مبتكرين ورواداً في المستقبل.