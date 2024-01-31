دبي.. حيثما تولي وجهك هناك تجربة ممتعة لتعيشها

تحفل دبي بالعديد من النشاطات المتنوعة التي يقصدها الناس للمتعة والترفيه، والتي تتيح الاستمتاع بمباهج الحياة في المدينة، وهي في الواقع من الكثرة .

بحيث يمكن خوض غمار أكثر من 50 تجربة ثقافية وفنية وتاريخية وترفيهية، لا تتطلب إنفاق الكثير من المال، وفق مجلة ((تايم أوت))، تتضمن نزهات في الطبيعة ومشاهدة مواقع فنية وثقافية بما في ذلك فن الشارع أو أفلام أو عروض ومجسمات تعج بها متاجر المدينة وشوارعها، فضلاً عن ما توفره المدينة أصلاً من معالم سياحية في دبي القديمة، ومبانٍ أيقونية يمكن التجول بقربها وأخذ صور تذكارية، أو رحلات منخفضة التكلفة كركوب العبرة والتمتع بمناظر المدينة الخلابة.

ومن بين أبرز تلك التجارب التي عددتها المجلة، التجول في الغاليريهات الفنية والاطلاع على فن الشارع، عدا ارتياد بعض المتاحف التي تعرف بثقافة البلاد وتاريخها، والأسواق التي تشكل جزءاً من نسيج المدينة الثقافي، أو المكتبات العامة التي تضم ذخراً من المواد التي يمكن قراءتها، على سبيل المثال هناك:

التجول في السركال أفنيو في منطقة القوز، الذي تصفه ((تايم أوت)) بالوجه الفني الأكثر أناقة في المدينة، والمكان يزخر بالمعارض الفنية ومساحات الأداء والمأكولات اللذيذة ويعد مركزاً دائماً للنشاط الفني، ويضم الكثير من الأشياء المجانية المتاحة كمشاهدة المعارض الفنية ومواقع مناسبة لأخذ صور كخلفية على ((انستغرام)).

متحف دبي

ارتياد متحف دبي العتيق، الذي يضم شبكة من الممرات الضيقة المليئة بالتحف من آسيا والشرق الأوسط، ويحتضن مجموعات مذهلة من الحلي والزينة والديكورات والأثاث وأطقم الشاي، ويتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة للغاية، وفق المجلة.

مكتبة محمد بن راشد

تقع في الجداف وتعد وجهة لمن يحب القراءة وتصفح الكتب، وتزخر المكتبة بأنواع مختلفة من الكتب والخرائط والأطالس والأعمال والمعارض والدوريات والمجموعات الخاصة مع أكثر من 1.1 مليون كتاب مطبوع ورقمي باللغات العربية والأجنبية، ويمكن للزائر التمتع بمشاهدة المبنى الرائع على شكل المسند الخشبي المستخدم في حمل الكتب والمعروف باسم ((رحل)). وتوفر المكتبة الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والموارد المعرفية.

مركز جميل للفنون

هذا المبنى غير التقليدي على واجهة الجداف والداعم للفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصفه المجلة بالأصلي في برمجته وتفكيره المستقبلي وفي أبحاثه، حيث يمكن الدخول والانغماس في المركز الإبداعي الذي يقدم الكثير من الأشياء المجانية.

متحف الشاعر العقيلي

يقع في ديرة، ويعد بمثابة تكريم للشاعر ويعبر عن ذوق وإحساس صاحبه المرهف، حيث يستمتع الزائر بالعناصر والتصاميم المعمارية التراثية الجميلة. ويمكن اكتشاف بعض مجموعات الشاعر الأصلية المكتوبة بخط اليد في المكان، بالإضافة إلى مكتبه الخاص والأقلام التي كان يرسم بها على الورق في ديرة.

فن الشارع

الاستمتاع بفن الشارع المنتشر في زوايا مختلفة في أنحاء دبي، حيث تمتلئ الشوارع من جميرا بيتش ريزيدانس إلى الكرامة ومن سيتي ووك إلى السطوة وغيرها، بالإبداعات الملونة لبعض كبار الفنانين.

متحف العمارة التقليدية، وهذا المبنى الذي يبلغ عمره 100 عام تقريباً في الشندغة، يمكن دخوله مجاناً ويضم مجموعة من الأدوات التقليدية والمواد المستخدمة في بناء المنازل في دبي والإمارات قديماً، وهو يعود بزائره إلى سنين مضت ليعيش أجواء العمارة التقليدية.

غاليري ((إكس في أيه)) المتخصص في الفن المعاصر في المنطقة وشبه القارة الهندية يدعم المواهب الراسخة والصاعدة من الإمارات وخارجها، ويقيم معارض فنية بانتظام في حي الفهيدي التاريخي.

سوق التوابل

كما لفتت مجلة ((تايم اوت)) إلى إمكانية خوض تجارب ثقافية تعرف بدبي، كالتجول في سوق التوابل والتمتع بمنظرها وروائحها، حيث يضم السوق مجموعة كاملة من التوابل العربية والزيوت والمكسرات وبعض الحلويات، أو التجول في سوق الذهب لمشاهدة المعدن اللامع، أو سوق المنسوجات، حيث الأقمشة الملونة والأكسسوارات التي قد يحتاجها مصممو الأزياء، أو التوجه إلى سوق الواجهة البحرية .

حيث يمكن قضاء ساعات في التمتع بمشهد صيد الأسماك، أو الانتقال لمشاهدة الأيقونة الهندسية برج خليفة والتجول حوله وأخذ صور سلفي.

وأوصت المجلة بخوض تجارب أخرى لأولئك الذين يكنون تقديراً للتاريخ، من بينها التوجه إلى حي الفهيدي لاكتشاف كيف كانت دبي في الماضي، والتجول في أزقته الضيقة يمنح إحساساً بماضي المكان كمركز ثقافي تجاري، أو ارتياد متحف الإبل الذي يعرض أنواع الإبل ومسمياتها ويستعرض تاريخها عبر العصور، وهذه الحيوانات تبقى جزءاً من تراث المدينة، أو المرور بمتحف القهوة .

حيث يجري استعراض تقنيات التحميص المختلفة وأدواتها، أو زيارة متحف المسكوكات ومبناه الرائع في بر دبي والذي يحتوي على ثماني غرف مليئة بالمعلومات التاريخية عن العملات، أو زيارة متحف نايف، القلعة التي تم بناؤها في عام 1939 وتشتمل حالياً على غرفتين مع مجسمات وصور قديمة ومقتنيات تقدم لمحة عن تاريخ شرطة دبي.

ولمن يرغب في أن يستزيد معرفة بالتاريخ يمكنه التوجه إلى قرية حتا التراثية للتعرف على الحياة في قرى دبي القديمة مع الاستمتاع بمناظر المنطقة الخلابة.