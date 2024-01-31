«تحدي القراءة العربي» يهدي المكتبات التربوية والمدرسية في سوريا 40 ألف كتاب

أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ممثلة في مبادرة ((تحدي القراءة العربي))، تقديم 40 ألف كتاب في موضوعات مختلفة في الفترة المقبلة، لإثراء المكتبات التربوية والمدرسية في الجمهورية العربية السورية، وتحقيق الفائدة لروادها من المعلمين والطلاب والطالبات.

وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف ((تحدي القراءة العربي)) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله)) في سنة 2015، وهو أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، لتعزيز أهمية القراءة وترسيخ حب المعرفة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم المعرفة الضرورية للإسهام في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.

ارتقاء

وأكد الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، أن مؤسسة المبادرات مستمرة في تنفيذ البرامج والمشروعات الهادفة إلى تشجيع القراءة لدى الأجيال العربية الجديدة، وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من كتب متنوعة لإثراء حصيلتها المعرفية وتعزيز مكانة لغة الضاد.

وكذلك إتاحة الفرصة للكوادر التعليمية في الوطن العربي للوصول إلى المؤلفات المهمة في المجال التربوي، وإطلاعها على أحدث الإصدارات والبحوث المتصلة بطرائق التدريس لتحقيق الفائدة القصوى للطلبة، ما يؤثر إيجاباً في المشهد الثقافي والعلمي في البلدان العربية.

وقال: ((تأتي المبادرة الجديدة لتقديم 40 ألف كتاب متنوع للمكتبات التربوية والمدرسية في الجمهورية العربية السورية، في سياق خطط (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في دعم المكتبات في الدول العربية، وزيادة عدد المؤلفات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، ومستويات الطلبة.

كما تمثل المبادرة استمراراً لتعاوننا مع وزارة التربية السورية على تحقيق أهدافنا المشتركة، وكان من ثمار هذا التعاون ما شهدناه من نجاح في تصفيات الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى سوريا، وقد أظهر الطلاب والطالبات إقبالاً كبيراً على المشاركة)).

تعريف

وثمن وزير التربية في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عامر المارديني، الدور الحيوي الذي تؤديه دولة الإمارات في نشر المعرفة، والاهتمام باللغة العربية، وتعريف الأجيال الصاعدة بالموروث الحضاري العربي، وجهود مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، لإطلاقها برامج ومشروعات معرفية نوعية على امتداد الوطن العربي.

وتقديم الدعم للمؤسسات التعليمية العربية، وتنظيم المبادرات المبتكرة وعلى رأسها مبادرة ((تحدي القراءة العربي)) التي وصفها بالمحطة الفارقة التي أسهمت في إكساب الطلبة عادة القراءة بتنافسهم في التفوق، ما منحها تقديراً كبيراً من قبل جميع المعنيين بالشأن التعليمي والثقافي وفئات المجتمع في سوريا والبلدان العربية.

وقال الدكتور المارديني: ((نتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لدعمها مكتباتنا بأربعين ألف كتاب، ولا شك في أن هذه المبادرة الطيبة ستحدث أثراً إيجابياً في نفوس طلبتنا ومعلمينا.

وكذلك في مستوياتهم المعرفية والعلمية، ولا ننسى الجهود التي بذلتها مؤسسة المبادرات طوال مراحل تصفيات الدورة السابعة من (تحدي القراءة العربي) على مستوى سوريا، وهو ما مكن طلبتنا من التعبير عن قدراتهم، وأتاح لنا فرصة اكتشاف مواهب واعدة، تبشر بمستقبل أفضل)).

تعزيز

وشهدت الدورة السابعة من ((تحدي القراءة العربي)) مشاركة 375138 طالباً وطالبة ومن بينهم 150 طالباً وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 2729 مدرسة، وبإشراف 9878 مشرفاً ومشرفة، على مستوى الجمهورية العربية السورية، وأحرزت الطالبة نعمة جهاد الرجوب المركز الأول على المستوى الوطني، ومثلت بلادها في التصفيات النهائية التي جرت في دبي في أكتوبر من سنة 2023.

وسجل ((تحدي القراءة العربي)) في دورته السابعة التي أحرز لقبها مناصفة الطالب عبدالله محمد عبدالله البري من قطر، والطالبة آمنة محمد المنصوري من الإمارات، مشاركة قياسية عبر 24.8 مليون طالب وطالبة، من 46 دولة، وأكثر من 188 ألف مدرسة ونحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

ويهدف ((تحدي القراءة العربي)) إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العرب بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وفتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.

ويسعى التحدي إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم المعرفة الضرورية للإسهام في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم. كما يهدف ((تحدي القراءة العربي)) إلى بناء المنظومة القيمية للنشء عبر اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.