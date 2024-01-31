محمد القايد يحقق رقماً قياسياً عالمياً

في إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية استطاع بطلنا الأولمبي محمد القايد تحقيق رقم قياسي عالمي في منافسات سباق الجري 1500م فئة T34، ضمن منافسات الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويستضيفها نادي الثقة.

وأهدى بطلنا محمد القايد الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم كان خير دافع لهم لمضاعفة الجهد وبلوغ منصات التتويج. وأشار إلى أن دورة البطولة تعتبر فرصة جيدة للاحتكاك قبل خوض المنافسات العالمية المستقبلية وأهمها الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كما حقق اللاعب محمد الحمادي الميدالية الذهبية في مسابقة جري كرسي متحرك 100م فئة ((T34))، وحصد أحمد نواد الميدالية الفضية، وحقق اللاعب القطري علي رضا ارشيد الميدالية البرونزية، كما حقق اللاعب العماني سيف المقيبلي الميدالية الذهبية، واللاعب الإماراتي يحيى البلوشي الميدالية الفضية في منافسات جري 100م فئة ((T46/47))، وفاز اللاعب عمر الحوسني بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك 100م فئة ((T53))، حقق اللاعب السعودي عبد الرحمن القرشي الميدالية الذهبية، ومحمد المزروعي الميدالية الفضية، واللاعب البحريني أحمد نوح الميدالية البرونزية، وفي مسابقات جري كرسي متحرك 100م فئة ((T54)) حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية.

وفي جري كرسي متحرك 100م فئة ((T71/72))، فاز خالد المرزوقي بالميدالية الذهبية، وحقق راشد المحرمي الميدالية الفضية، وفي مسابقات جري كرسي متحرك رجال 400م فئة ((T34))، حقق محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحقق أحمد نواد الميدالية البرونزية، وفاز اللاعب القطري علي راضي ارشيد بالميدالية الفضية.

وفي مسابقات جري كرسي متحرك رجال 400م ((فئة T53)) حقق اللاعب السعودي عبد الرحمن القرشي الميدالية الذهبية، وفاز محمد المزروعي بالميدالية الفضية، ونال اللاعب البحريني أحمد نوح الميدالية البرونزية، وفي مسابقة جري كرسي متحرك رجال 400م فئة ((T54)) حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، ومواطنه البراء القرني الفضية، وحقق اللاعب بدر عباس الحوسني البرونزية، وفي مسابقة جري الكرسي المتحرك رجال 1500م فئة ((T34/54)) حقق محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وفي رمي الجلة كرسي متحرك رجال فئة F33، حقق اللاعب السعودي محمد النخلة الميدالية الذهبية، واللاعب العماني مهنا أولاد ثاني الفضية، ونال لاعبنا محمد العنزي البرونزية.

وفي مسابقة رمي الجلة كرسي متحرك فئة ((F53/54))، فاز اللاعب السوري علاء عبد السلام بالميدالية الفضية، وحصل عبدالله المصباحي على الميدالية الفضية، ونال اللاعب العماني فوزي الحباهي الميدالية البرونزية.

وفي رمي الجلة كرسي متحرك رجال فئة ((f55))، فاز اللاعب الأردني أوباي الأسد بالميدالية الذهبية، وفاز اللاعب الإماراتي سلطان الشمسي بفضية.

وفي منافسات رمي القرص رجال فئة ((F35-37/42/44/46))، فاز اللاعب الإماراتي محمد الكعبي بالميدالية الذهبية، وحقق مواطنه اللاعب عابد علي عايد الميدالية البرونزية، واللاعب السوري باسم باسم الميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي الرمح الكرسي المتحرك رجال فئة ((F33/34)) حقق اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الذهبية، واللاعب السعودي هاني نخلة الميدالية الفضية، واللاعب الإماراتي أحمد الحوسني الميدالية البرونزية.

وحققت لاعبتنا زينب التوبجي الميدالية الذهبية في منافسات 100م جري سيدات فئة ((T35/37))، وفازت اللاعبة اليمنية شهد محمد الميدالية الفضية، وحققت نورة الكتبي الميدالية الذهبية في مسابقات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة ((F32/33))، وذكرى الكعبي الميدالية البرونزية، ونالت اللاعب القطرية سارة مسعود الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة ((f34)) حققت اللاعبة السعودية سارة الجمعة الميدالية الذهبية، وحققت إنصاف النعيمي الميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي القرص سيدات فئة ((F13/40/46))، حققت مريم الزيودي الميدالية الذهبية، ومريم مطروشي الميدالية الفضية.

صدارة

وحل منتخب الإمارات في صدارة منافسات ألعاب القوى بـرصيد 25 ميدالية ملونة، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وجاء منتخب العراق في المركز الثاني بـ18 ميدالية بواقع 9 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، وحقق المنتخب السعودي 17 ميدالية بواقع 8 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وحصد المنتخب العماني 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، ونال المنتخب البحريني 9 ميداليات، 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وفاز المنتخب الأردني بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية، وحقق المنتخب السوري 3 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وحصد المنتخب القطري 4 ميداليات بواقع فضيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

وأسفرت منافسات الريشة الطائرة عن اكتساح المنتخب العراقي، وتربعه على ميداليات المنافسات بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وحقق المنتخب الإماراتي 4 ميداليات فضية، والمنتخب البحريني ميدالية فضية، و6 برونزيات، وحقق المنتخب الأردني ميدالية برونزية، وحصد المنتخب السعودي ميداليتين فضيتين، والمنتخب اللبناني ميدالية فضية وميدالية برونزية، والمنتخب السوري ميدالية فضية.

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