أتعرض للتهميش منذ اعتزالي و«سوشيال ميديا» حاربتني

أكد حاتم عقل، نجم المنتخب الأردني ونادي الفيصلي السابق، المحلل الفني الحالي في قناة أبوظبي الرياضية، أنه تعرض للتهميش عقب اعتزاله كرة القدم في سنة 2017 ولم يجد مكاناً من أجل تقديم خبراته لخدمة الكرة الأردنية.

وكشف عقل في حوار مع ((البيان)) أن عدم استمرار تجربته مع الفيصلي مدرباً عقب نهاية مسيرته لاعباً نتيجة عدم شعوره بالراحة سواء حينما تولى مهمة تدريب فرق المراحل السنية أو في تجربته مع الفريق الأول مع المدير الفني جمال أبو عابد، مشيراً إلى أنه تعرض للمحاربة عبر ((سوشيال ميديا)) في تلك الفترة ما أدى إلى تركه العمل مع فئات الناشئين.

وقال: ((تجربة التحليل الفني مع قناة أبوظبي الرياضي جيدة للغاية بالنسبة لي، وتجربة مختلفة وممتعة على الرغم من أنها الأولى عقب اعتزالي الكرة، ووجدت كل الدعم والمساندة من الزملاء في القناة، وأدرس الاستمرار محللاً نظراً للتجاهل الذي وجدته وشعوري بعدم الحصول على المكانة التي أستحقها بعد سنوات طويلة قدمت فيها كل ما أملك من عطاء للكرة الأردنية)).

وأضاف: ((منذ اعتزالي في سنة 2017 اتجهت للتدريب، وحصلت على شهادات تدريبية معتمدة، وتوليت مسؤولية المراحل السنية في نادي الفيصلي نحو عام ونصف عام، ولكن التجربة لم تكتمل بسبب عدم شعوري بالراحة بعد تعرضي لهجوم شرس في سوشيال ميديا بسبب اختيار اللاعبين الصغار، ورغبة أولياء أمور ومسؤولين في اختيار أبنائهم على الرغم من أن هناك عناصر أفضل)).

وتابع: ((انتقلت بعد ذلك للعمل مع الفريق الأول في الفيصلي ضمن الجهاز الفني بقيادة الكابتن جمال أبو عابد في الموسم الماضي، ونجحنا في الحصول على الدوري الذي عد من أصعب الدوريات، ومطلع الموسم الحالي بدأنا فترة الإعداد مع الفريق وحصلنا على بطولة الدرع الأردنية من دون أي هزيمة، ولكن لم يستمر الجهاز الفني نتيجة بعض المشكلات مع الإدارة)).

وقال عقل : لم أغب عن خدمة المنتخب أو أبخل بنقطة عرق طوال مسيرتي لاعباً، وعلى الرغم من حصولي على شهادات تدريبية، فإنني لا أعلم سبب هذا التهميش وعدم الاعتماد على النجوم القدامى.

وأعرب عقل عن أمنياته بحصول النجوم القدامى على التقدير المناسب.

ووصف عقل النسخة الحالية من كأس آسيا بأنها الأصعب على مدار تاريخ البطولة، وأشاد بأداء المنتخب الأردني في البطولة وتأهله إلى دور الثمانية، وقال: الأردن يملك قوة ضاربة في الهجوم ، والمنتخب أشعرنا بأنه يملك الكثير.

وعن رؤيته لمنتخب الإمارات، أكد عقل أن الأبيض يملك منتخباً شاباً تحت قيادة مدرب جديد، وهناك لاعبون متميزون مثل عبدالله رمضان وأنا معجب به كثيراً، وكذلك يحيى الغساني وسلطان عادل الذي أرجو عودته سريعاً من الإصابة، وأعتقد أنه سيكون له شأن في الكرة الإماراتية مستقبلاً.

وأبدى عقل استغرابه من عدم مشاركة نجم وهداف ((الأبيض)) علي مبخوت في البطولة، وقال: ((هناك شيء غريب وغير مفهوم لأنه لا أحد يختلف في إمكانات مبخوت كونه واحداً من أفضل المهاجمين، ولا أعرف كيف يفكر باولو بينتو، لأنه لا غنى عن مبخوت في الملعب، وكان الأولى إشراكه، وإذا لم تكن في حاجة له فلماذا تم استدعاؤه من الأساس وخاصة أنه لاعب كبير وما حدث صعب عليه)).

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