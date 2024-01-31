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شباب الأهلي يلتقي روستوف الروسي في كأس الشتاء

1/31/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي شباب الأهلي عن مشاركته في بطولة كأس الشتاء الودية للأندية ((كأس وين لاين))، التي تقام على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، ويشارك فيها ((فرسان دبي)) إلى جانب أندية ((سبارتاك موسكو)) و((إف سي روستوف)) من روسيا، وخيرات الماتي الكازاخستاني.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 2 إلى 14 فبراير الجاري بنظام الدوري من دور واحد، والذي يتوج باللقب النادي الأكثر جمعاً للنقاط.

ويختتم من خلالها شباب الأهلي تحضيراته لاستكمال منافسات موسم 2023 - 2024.

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