شباب الأهلي يلتقي روستوف الروسي في كأس الشتاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي شباب الأهلي عن مشاركته في بطولة كأس الشتاء الودية للأندية ((كأس وين لاين))، التي تقام على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، ويشارك فيها ((فرسان دبي)) إلى جانب أندية ((سبارتاك موسكو)) و((إف سي روستوف)) من روسيا، وخيرات الماتي الكازاخستاني.
وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 2 إلى 14 فبراير الجاري بنظام الدوري من دور واحد، والذي يتوج باللقب النادي الأكثر جمعاً للنقاط.
ويختتم من خلالها شباب الأهلي تحضيراته لاستكمال منافسات موسم 2023 - 2024.
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