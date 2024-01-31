3000 طير و700 صقّار في انطلاقة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»

انطلقت، أول من أمس، منافسات ((كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور))، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان المركز بمنطقة الروية، بمشاركة قياسية من أكثر من 3000 طير، وما يزيد على 700 صقّار، وبمجموع جوائز يتجاوز 23 مليون درهم.

وهي البطولة التي تفتح آفاقاً واسعة ومتجددة للرياضات التراثية عموماً، والصيد بالصقور على وجه التحديد، مع إطلاق شوطين سيكونان مسك ختام الموسم وبمشاركة أفضل الطيور والصقارين للفوز بأغلى الجوائز، وهما شوطا الكأس لفئة الشيوخ والعامة بواقع مليون درهم لكل شوط.

وجاءت انطلاقة الحدث وسط أجواء غلفتها روح الفرح ومشاعر الفخر من المشاركين، إذ أجمع الصقارون على أن التسمية التي تحملها البطولة وتتشرف باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومكارمه السخية لرياضة سباقات الصقور والرياضات التراثية عموماً، تحفزان الجهود وتزيدان قوة التنافس بينهم، مع سعي الجميع للتأهل إلى أشواط النخبة، ومنها إلى أشواط الكأس الختامية.

جاءت الانطلاقة في اليوم الأول مع أشواط جير شاهين للعامة ملاك بمشاركة أكثر من 250 طيراً، وكسب عبدالعزيز عبدالله الكندي شوط الرمز فرخ، بالطير ((الأسمر)) بزمن 16.649 ثانية. أما في شوط جير شاهين جرناس، فتمكن حمد أحمد الكندي من الفوز بشوط الرمز بالطير ((مقنم)) بزمن 16.807.

جهود مضاعفة

وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انطلقت كبرى بطولات فزاع للصيد بالصقور، وأعزها على قلوب الجميع، ولا سيما أنها تحمل تسمية ((كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور))، ومن هذا المنطلق يبذل فريق العمل جهوداً مضاعفة من أجل إخراج هذه البطولة بالشكل الذي يليق باسمها ومكانتها.

وأضاف: رسالتنا وهدفنا الحفاظ على تراثنا الوطني الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور واحد من رموز تراثنا ولذلك تلقى الاهتمام من الجميع، وإن النجاحات التي تحققها بطولات فزاع على أرض الواقع دليل على نجاح المركز في هدفه في الحفاظ على التراث واستدامته، والسعي نحو غرسه وانتشاره بين عيالنا.

النخبة

عبر الصقار عبدالعزيز الكندي، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الغالي، عادّاً قيمة الانتصار معنوية أكثر منها مادية، فالتسمية الكبيرة للبطولة جعلتها تستقطب نخبة الصقارين من أنحاء الدولة والمنطقة كافة، والكل يسعى جاهداً للفوز بهذا اللقب الغالي.

كما شدد الصقار عبيد بن سالم بن شمة الكتبي، أن تسمية الحدث منحته قيمة كبيرة، وهذا ما يمكن أن تشعر به من الحماس الكبير لجميع الصقارين المشاركين، الذين استقدموا أقوى وأفضل الصقور طمعاً بحصد المراكز الأولى ونيل فرصة الوجود في أشواط النخبة والكأس الأهم في ختام الموسم.

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