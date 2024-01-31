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«جليفا غال» دراج فريق الإمارات بطلاً لطواف الشارقة الدولي

1/31/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توّج الدراج جليفا غال، من فريق الإمارات، بطلاً لطواف الشارقة الدولي، أمس، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت شعار ((سلطان الخير 52 عاماً من العطاء والإنجازات))، شهد الختام الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، كما توج إبراهيم الرفاعي، من نادي خورفكان بلقب طواف الشباب.

حضر السباق اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وخالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهنا سيف السويدي، عضو المجلس التنفيذي، وعيسى الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات.

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