قرعة باريس «غراند سلام» للجودو اليوم

تجرى، اليوم، قرعة بطولة باريس ((غراند سلام)) للجودو عبر ((تقنية الفيديو))، استعداداً لانطلاقة المنافسات من 2 إلى 4 فبراير الجاري بقاعة ((أكورا أرينا بيرسي)) في باريس، بمشاركة 661 لاعباً ولاعبة من 110 دول من بينها 10 منتخبات عربية.

وتصل بعثة منتخب الجودو إلى باريس اليوم برئاسة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم 8 لاعبين ولاعبات.

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