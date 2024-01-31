قرعة باريس «غراند سلام» للجودو اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجرى، اليوم، قرعة بطولة باريس ((غراند سلام)) للجودو عبر ((تقنية الفيديو))، استعداداً لانطلاقة المنافسات من 2 إلى 4 فبراير الجاري بقاعة ((أكورا أرينا بيرسي)) في باريس، بمشاركة 661 لاعباً ولاعبة من 110 دول من بينها 10 منتخبات عربية.
وتصل بعثة منتخب الجودو إلى باريس اليوم برئاسة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم 8 لاعبين ولاعبات.
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