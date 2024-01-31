135 لاعباً يشاركون في بطولة البحرين الدولية للغولف

شهد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في المملكة، حفل افتتاح بطولة البحرين للغولف المقدمة من شركة بابكو للطاقة، مساء الثلاثاء.

وتقام البطولة في نادي الغولف الملكي في الفترة من 1 إلى 4 فبراير مع عودة جولة موانئ دبي العالمية إلى البحرين لأول مرة منذ 13 عاماً، والتي تشهد مشاركة قياسية بلغت 135 مشاركاً من نجوم اللعبة من أكثر من 30 دولة. شهد حفل الافتتاح الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من المسؤولين.

من جهته، أوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن استضافة جولة موانئ دبي العالمية في البحرين تعد دليلاً على قدرات البحرين المتميزة في استضافة الرياضات العالمية رفيعة المستوى، كما أن استضافة الحدث تأتي أيضاً في إطار الجهود المبذولة للنهوض برياضة الغولف في البحرين، التي قطعت شوطاً طويلاً من خلال النتائج التي حققها أبطال البحرين في مختلف البطولات.

وأضاف: استضافتنا لجولة موانئ دبي العالمية ستسهم في تعزيز خبرات ومهارات لاعبي البحرين وزيادة شعبية لعبة الغولف في المملكة.

من جانبه، تقدم كيث بيلي، الرئيس التنفيذي لجولة موانئ دبي العالمية، بالشكر لمملكة البحرين على تنظيم البطولة، معرباً عن تقديره لكل الدعم والجهود المبذولة في تنظيم الحدث، موضحاً أن الدخول العام للبطولة مجاني للمشاهدين، بينما ستكون هناك أيضاً مجموعة من التجارب المتميزة المتاحة، والأنشطة التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.

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