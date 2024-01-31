دبي مركز عالمي للرياضات الرقمية

في إطار الأهداف الطموحة التي حددتها ((أجندة دبي الاقتصادية D33)) الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وأن تكون عاصمة عالمية للأنشطة الاقتصادية القائمة على الإبداع، تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي لأحد القطاعات الرياضية والإبداعية الجديدة والآخذة في النمو بوتيرة متسارعة في المنطقة والعالم؛ ألا وهو قطاع الرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية، الذي تسعى دبي أن تكون محوراً رئيساً لهذه الصناعة الواعدة ووجهة نموذجية للشركات العالمية الرائدة فيها، كذلك أبرز فعاليات الألعاب والرياضات الرقمية العالمية.

وتشكل الرؤية الطموحة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، أحد الأسس التي انطلق منها هذا السعي الذي تعول فيه دبي على العديد من المقومات التي تعزز ثقتها في بلوغ أهدافه من خلال ما تتمتع به من الإمكانات والمقومات والبنى التحتية المتطورة وهي من أهم العناصر اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة والمعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا التي كان لدبي السبق في إرساء بنيتها التحتية منذ وقت مبكر في مسيرتها التنموية الشاملة.

وفي إطار الخطط الطموحة لدبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الرياضات والألعاب الرقمية المزدهرة، ولمواكبة النمو السريع الذي تشهده هذه الألعاب والرياضات الإلكترونية الرقمية في المنطقة، باعتبارها واحدة من أسرع أسواق الألعاب الرقمية نمواً على مستوى العالم، وفرت دبي منظومة تقنية متطورة ومنصة مثالية وبنية تحتية تكنولوجية قوية لتطوير هذا القطاع الذي يتوقع أن يتحول في السنوات القليلة المقبلة إلى مساهم في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة.

ومن خلال تسخير الإمكانات الكبيرة للقطاعات الناشئة والشركات والاختراقات التكنولوجية، تعد دبي المحرك الرئيسي لآفاق اقتصادية جديدة وسياسات تركز على المستقبل. ومما لا شك فيه أن هذه الإمكانات قد ساعدت دبي على الظهور كمركز عالمي رئيسي لصناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن تتجاوز إيرادات الصناعة إقليمياً 5 مليارات دولار بحلول العام المقبل، كما تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15 % من قاعدة اللاعبين العالميين.

وقد أسهمت النسخة الثانية من ((مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023))، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي في ((مدينة إكسبو دبي)) في تأكيد المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي رائد لهذا القطاع، ووجهة لاستكشاف مستجدات صناعة الألعاب والرياضات الرقمية بالمنطقة، إذ يحظى المهرجان باهتمام ومشاركة واسعة من كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع ونخبة من أبرز المهتمين واللاعبين المؤثرين في هذه الصناعة من شتى أنحاء المنطقة والعالم، ويتضح ذلك في استقطاب الحدث ضمن ثاني دوراته لنحو 27 ألف زائر.

وتتيح دبي لعشاق الرياضات الرقمية، من المبتدئين والمتمرسين وأفضل المواهب والعقول المحلية والعالمية في هذه الصناعة، الفرصة لاستكشاف هذا العالم الرقمي الآسر على مدار العام، وتمكنهم من التعرف على مستجدات صناعة الألعاب الرقمية عبر مجموعة من الوجهات الترفيهية والتفاعلية المتطورة.

مركز متخصص

ويأتي ((مركز الألعاب)) الذي أطلقه مركز دبي للسلع المتعددة في العام 2022 تتويجاً لجهود دبي تهيئة البيئة الداعمة لقطاع الألعاب والرياضات الرقمية، وتوفير المقومات الداعمة لشركات القطاع لتحقيق النمو والازدهار، حيث يضم مركز الألعاب حالياً مجموعة من أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الرياضات والألعاب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتجاوز عددها الـ100 شركة، تتنوع أنشطتها من التطوير والإنتاج إلى الرياضات الإلكترونية وتنظيم البطولات.

ويتيح مركز الألعاب الواقع في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة للشركات التي تعمل من خلاله الوصول بشكل كبير إلى مجتمع أعمال نابض من شركات الألعاب ما يفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركات المماثلة في القطاع، كما تستفيد شركات الألعاب التي تتطلع إلى توسيع حضورها وقاعدة متابعيها والمهتمين بها على مستوى العالم من الخدمات المتنوعة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة ومنها: إنشاء الشركة إلكترونياً والبنية التحتية عالمية المستوى والالتزام بشكل عام بمنح المزيد من المميزات التي تسمح بسهولة ممارسة الأعمال، وإتاحة الوصول إلى مجتمع الرياضات الرقمية الأوسع عبر الفعاليات والبطولات المنتظمة.

وحول دور المركز في تعزيز قاعدة هذه الصناعة في دبي والمنطقة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((من خلال مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لجميع أشكال الألعاب والرياضات الإلكترونية)).

بيئة داعمة

وأضاف: ((جاء إطلاق مركز الألعاب تتويجاً لجهود مركز دبي للسلع المتعددة لتوفير بيئة مواتية وداعمة تساعد شركات هذا القطاع الواعد على تحقيق النمو والازدهار. ولا شك أن بيئة الأعمال المتطورة والبنية التحتية التكنولوجية القوية في دبي وموقعها الجغرافي المتميز كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، كلها عوامل دفعت العديد من أبرز مطوري الألعاب الرقمية الدوليين لإنشاء مقرات رئيسية لهم في الإمارة)).

وأضاف أحمد بن سليم ((تعد الألعاب واحدة من أسرع الصناعات نمواً في العالم، حيث يلعب ما يقرب من 3.2 مليارات شخص وأنفقوا ما مجموعه 196.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022. حجم ونمو الصناعة اليوم مذهل مقارنة عندما ظهرت ألعاب الفيديو لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي.

احتلت الألعاب صدارة الترفيه على مستوى العالم، مما أدى إلى نمو سريع خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشكل الآن 15 % من قاعدة اللاعبين العالميين.

إن ضمان النمو المتسارع لقطاع الألعاب سيكون له تأثير كبير على مستقبل الأسواق في جميع أنحاء العالم، وكذلك مستقبل التجارة. وفي الوقت الذي يسعى فيه مركز دبي للسلع المتعددة إلى ترسيخ سمعة دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي، فإن تفعيل الفرص بكفاءة في قطاع الألعاب الإلكترونية سيكون أمراً ضرورياً)).

توقع

وطرح مركز دبي للسلع المتعددة في مايو الماضي تقرير ((مستقبل التجارة 2023)) عن الألعاب والرياضات الرقمية، متوقعاً تضاعف إيرادات القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2027، مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 6 مليارات دولار، وأرجع ذلك إلى تنامي شريحة الشباب الشغوفين بالتقنيات الرقمية وتطور البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل الحكومات، الأمر الذي عزز من مكانة المنطقة كمركز عالمي لصناع الألعاب واللاعبين على حد سواء.

وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير أن يصل حجم عائدات سوق الألعاب الإلكترونية إلى نحو 340 مليار دولار بحلول عام 2027 مقارنة بـ 200 مليار دولار في عام 2021.

وتشير التوقعات إلى أن عدد اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل إلى حوالي 88 مليوناً بحلول عام 2026، مقارنة بـ 67.4 مليوناً في عام 2022. وتشير تقارير أخرى أيضاً إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها واحدة من أسواق الألعاب التي تحدد وتيرة التقدم. ومع تسجيل معدل نمو سنوي يبلغ 25 %، فإن طفرة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت أسرع بثلاث مرات من الصين.

وبلغ حجم سوق الألعاب في جميع أنحاء العالم نحو 249.55 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع من 281.77 مليار دولار في عام 2023 إلى 665.77 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن ينمو سوق الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم من 1.72 مليار دولار في عام 2023 إلى 6.75 مليارات دولار حتى عام 2030، بمعدل نمو سريع يبلغ 21.5 %.

وأصبحت الألعاب نمط الترفيه الرقمي الأكثر شعبية في العالم إذ تقدم سرداً قصصياً غنياً وتجربة غامرة أكثر من أي محتوى آخر. وأظهرت دراسات مركز دبي للسلع المتعددة أن ثمانية من أصل 10 أفراد من ((جيل زد)) وجيل الألفية يمارسون الألعاب الرقمية وأن اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً يقضون ما يصل إلى سبع ساعات في ممارسة الألعاب الرقمية أسبوعياً.

وتعد الرياضات الرقمية صناعة سريعة النمو، حيث يشاهد 68% من زوار الإنترنت المحتوى المتعلق بالألعاب و10 % منهم هم من عشاق الرياضات الرقمية، توازياً مع اتساع شعبية الرياضات الإلكترونية حول العالم لتصبح أكثر مشاهدة من العديد من الدوريات الرياضية الفعلية.

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