1031 لاعباً في «عربية التايكواندو» بالفجيرة اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم البطولة العربية للتايكواندو في نسختها الرابعة، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، التي تستمر يومين، بمشاركة 1031 لاعباً ولاعبة، تليها بطولة الفجيرة الدولية الـ11 بداية من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، التي تشهد المشاركة الأكبر من نوعها بوجود 2336 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وهو أكبر عدد يشارك في البطولة منذ انطلاقتها قبل 10 سنوات.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً بحضور كل من الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية والدولية، وإدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، ومحمد شعبان، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وعبدالعزيز بوهندي، المستشار بالهيئة العامة للرياضة، ونادر أبو شاويش، مدير البطولة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

في بداية المؤتمر الصحافي، أعلن أحمد الزيودي اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولتين وفق أفضل الترتيبات التي تتوافق مع المعايير الدولية، لتحقيق الريادة التنظيمية لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية الدولية، وأشار إلى أن بطولة العرب الرابعة يأتي تصنيفها ضمن الفئة GA، لافتاً إلى مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين العرب والعالميين والمصنفين خلال البطولتين العربية والدولية، وكشف الزيودي عن تكريم الاتحاد الدولي للتايكواندو لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بوسام الشخصية الإنسانية لعام 2023.

من جانبه، أكد إدريس الهلالي أن الفجيرة عودتهم دائماً على تنظيم البطولات على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن كل اللاعبين يمنّون النفس بالتواجد في الإمارات.

بدوره، أكد عبدالعزيز بوهندي، المستشار بهيئة الرياضة، جاهزية مجمع زايد لاستقبال أبطال العرب والعالم في لعبة التايكواندو، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه نادي الفجيرة للفنون القتالية في تنظيم مثل هذه البطولات.

كما أشار نادر أبو شاويش، مدير البطولة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إلى أن النادي أكمل إعداده للمشاركة في البطولة الدولية بمعسكر دولي شهد وجود العديد من المنتخبات العربية والآسيوية التي تضم مجموعة من الأبطال الذين سبق لهم الحصول على ألقاب عالمية.

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