«دبي البحري» يعرف طلاب جامعة دبي بـ«رياضة الشراع الحديث»

واصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية زياراته التعريفية إلى المدارس والصروح التعليمية في دبي، التي يهدف من خلالها النادي لنشر مفهوم الرياضات البحرية وتسليط الضوء على الفعاليات المختلفة الخاصة بنشاط الأكاديميات وفرق الشراع الحديث.

وسجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إطار مبادرته الرائدة زيارة استمرت يومين إلى جامعة دبي، أحد الصروح التعليمية الشامخة في دولة الإمارات، التي تأسست عام 1997 في مقرها الكائن بالمدينة الأكاديمية، وذلك لتعريف منتسبيها بالرياضات البحرية عبر جناح النادي.

وتابع الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، مع محمد عبدالله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي، وهيثم عبدالله المعيني، مدير شؤون الطلبة في جامعة دبي، وعدد من طلاب وطالبات الكليات العرض التوضيحي من المدرب الوطني يوسف خالد البستكي في جناح العرض داخل مقر الجامعة بالمدينة الأكاديمية.

واستمع رئيس جامعة دبي والطلبة والطالبات إلى شرح تفصيلي عن جهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ تأسيسه عام 1988 في نشر الرياضات البحرية، وخاصة إرث دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في السباقات المحلية التي يحتضنها وينظمها النادي، إلى جانب التعريف برياضة قوارب الشراع الحديث بمختلف أنواعها، حيث عرض وفد النادي في زيارته إلى مقر جامعة دبي نماذج مختلفة لقوارب الإبحار الشراعي الحديث.

وأبدى عدد من الطلبة المشاركين والطالبات المشاركات شغفهم الكبير بخوض تجارب ومغامرات الإبحار مستقبلاً بعد تلقيهم شرحاً وافياً حول كيفية الإبحار وتوجيه القارب باستخدام الشراع والدفة، حيث أعربوا عن جاهزيتهم للمشاركة في كافة البرامج المقترحة في الفترة المقبلة.

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