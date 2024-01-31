دبي تطلق أول دوري كرة قدم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

أطلق مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي مبادرة رياضية جديدة الأولى من نوعها، تتمثل في الدوري العام في كرة القدم للنزلاء، المخصص لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي يقام خلال الفترة من 7 فبراير إلى 31 مايو المقبل، ويشارك فيه 14 فريقاً سيتنافسون وفق نظام دوري السداسيات، ويهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني داخل المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف، وتحصل الفرق الحائزة على المراكز الأولى في البطولة على ميداليات وكؤوس وجائزة مالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد مروان عبدالكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وسالم الكربي مؤسس مبادرة ((ما وراء كرة القدم)) راعية البطولة، رئيس اللجنة المنظمة للحدث، بحضور العميد صلاح جمعة ناصر بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة وفريق عمل شرطة دبي.

وثمن ناصر أمان آل رحمة التعاون بين مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي الشريك الاستراتيجي للمجلس في العديد من المبادرات الرياضية المجتمعية، التي تلعب دوراً مؤثراً في إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وقال: ((يسرنا أن نعلن عن إطلاق الدوري العام للنزلاء لكرة القدم، الذي يمثل مبادرة مجتمعية رائدة نقدمها بالتعاون مع شرطة دبي التي نرتبط معها بعلاقة قوية وتعاون استراتيجي تام من أجل تعزيز مكانة الرياضة في المجتمع لفوائدها العديدة على مستوى صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع وكذلك مساهمتها في التقارب والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع القطاع الخاص وتوفير سبل النجاح لمختلف الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية التي يتم تنظيمها على مدار العام)).

هدف

وأضاف: ((إن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من مختلف جنسياتهم جزء من المجتمع، يمكن أن تسهم الرياضة في دعم تأهيلهم وعودتهم إلى المجتمع وهم يتمتعون بصحة وسعادة، ويكونون أفراداً نافعين لمجتمعهم، وقد شهدت الأعوام الماضية عملاً مشتركاً بين المجلس وشرطة دبي في هذا المجال، حيث تم تجهيز المؤسسات العقابية والإصلاحية بالأجهزة والمعدات الرياضية وتخطيط ساحات ممارسة الرياضة لأهمية الرياضة في تطوير صحة وسعادة النزلاء)).

واختتم قائلاً: تأتي هذه المبادرة بعد النجاح الذي شهده (برنامج نزلاء الرياضة)، الذي حقق مكاسب كثيرة من أبرزها تأهيل 1800 نزيل ونزيلة في دورات متخصصة، وتأهيل أكثر من 100 نزيل ونزيلة في دورات متخصصة ومعتمدة تؤهلهم للعمل في القطاع الرياضي في بلادهم، كما أن 20 % من النزلاء مارسوا في بلادهم المهن الرياضية التي تم تأهيلهم فيها، وتم تنظيم 23 دورة تأهيلية بين التدريب والتحكيم، وشهدت المؤسسات العقابية 15 % نسبة انخفاض مراجعات النزلاء للعيادة.

من جهته، أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، أن المؤسسات العقابية، وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على خلق بيئة مناخية صحية للنزلاء، كالأعمال المهنية والحرفية والدورات التدريبية والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج الرياضية التي لا تقل أهمية عن بقية الجوانب، نظراً لأثرها الإيجابي الكبير على السلوك النفسي والصحي والاجتماعي على النزيل، ومساهمتها الفعالة في خفض السلوك العدواني أو العنيف، وقال: مبادرة الدوري العام لكرة القدم تشمل مجموعة كبيرة من النزلاء من عدة جنسيات، وتلعب الرياضة دوراً كبيراً في تغيير الحالة النفسية للشخص وصحته، والرياضة مستمرة على مدار اليوم، ويمكن للنزيل ممارسة الرياضة على مدار 24 ساعة في الأماكن العديدة المخصصة ذلك.

كما أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار الجهود الكبيرة لمجلس دبي الرياضي والدعم الكبير، حيث لا يدخر جهداً ولا دعماً لإنجاح الخطط والبرامج والفعاليات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العقابية، إيماناً بأهمية الرياضة في إصلاح وتهذيب النزلاء، ورفع معنوياتهم النفسية وتقويم سلوكهم الشخصي.

ومن جانبه توجه سالم الكربي بالشكر إلى شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، وقال: ((يعد هذا الحدث هو أول دوري نظامي في العالم للنزلاء ويقام على مدار موسم كامل مثل الدوري العام لكرة القدم، وستقام البطولة في سجن العوير، وتدار العملية التحكيمية وفق قوانين اتحاد الإمارات لكرة القدم)).

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