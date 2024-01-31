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أبوظبي تستضيف الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للترايثلون 8 مارس

1/31/2024 7:24:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف أبوظبي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون لعام 2024، وذلك يومي 8 و9 مارس 2024، عقب النجاح الباهر الذي حققته أبوظبي في استضافة نهائيات البطولة العالمية عام 2023، وتعد البطولة المرتقبة الفعالية الوحيدة ضمن البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تتجه إلى يوكوهاما في اليابان، وكالياري في إيطاليا، وهامبورغ في ألمانيا، ومونتريال في كندا، ومن ثم النهائيات في ملقا بإسبانيا.

ومن المتوقع أن تستقطب الجولة أفضل الرياضيين في العالم ممن سيتنافسون على النقاط المؤهلة للفعاليات الأولمبية والبارالمبية استعداداً لأولمبياد باريس الصيف المقبل، حيث يتنافس أكثر من 270 رياضياً من المحترفين وأصحاب الهمم والآلاف من أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تصميم جديد ومميز لميداليات بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2024 التي تحمل رسماً يجسد حلبة مرسى ياس للفورمولا1، ورسماً دائرياً خاصاً برياضة الترايثلون يجسد 3 محاور من النقاط التسع للتوازن الديناميكي التي يتشارك فيها جميع الرياضيين: السباحة وركوب الدراجات والجري، الذهن والجسد والروح، الماء والهواء والأرض.

نخبة

قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: ((يسرنا استضافة الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون مجدداً في العاصمة الإماراتية في شهر مارس المقبل، والتي تمثل الانطلاقة الرسمية لموسم الترايثلون للعام 2024، بمشاركة نخبة من الرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس)).

وأضاف: ((كما نرحب بالرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم في الفعاليات المجتمعية)).

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