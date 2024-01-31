250 دراجاً يرسمون لوحة الإبداع في «السباق إلى الفضاء»

ينطلق، السبت المقبل، ((السباق إلى الفضاء)) للهواة الإماراتيين، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويشارك 250 دراجاً في رسم لوحة الإبداع والتميز الذي صنعته الإمارات في مجال الفضاء، حيث سيرفع المتسابقون من الهواة الإماراتيين شعار ((السباق إلى الفضاء))، تقديراً للإنجازات التاريخية التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء في رحلات ستبقى خالدة في التاريخ، والتي سيتم إبرازها في الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الدراجات للهواة من حيث مستويات المشاركين والجوائز المقدمة والتنوع في السباقات.

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ويمتد السباق لمسافة 147 كلم من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء في منطقة الخوانيج مروراً بالعديد من المناطق الحضرية والمناظر الطبيعية الخلابة وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي، وتبلغ جوائزه المالية مليون درهم، ضمن مجموع جوائز الموسم الحالي البالغ 3,5 ملايين درهم لأربعة سباقات رئيسية.

ويحصل بطل السباق على جائزة مالية تقدر بـ200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني على 150 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم، والرابع 80 ألف درهم، والخامس 70 ألف درهم، بينما ينال أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألف درهم لكل منهم، ويحصل أصحاب المراكز 11 إلى 20 على 25 ألف درهم لكل منهم.

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وسبق أن قامت اللجنة المنظمة العليا باعتماد مليون درهم إماراتي لسباق النخبة، الذي دشن فعاليات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية 14 يناير، وشهد مشاركة 314 دراجاً من 42 جنسية، وتوج بالمركز الأول السلوفيني لوكا مزغيك، دراج فريق شباب الأهلي.

كما كشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة 150 متسابقة في سباق النخبة للسيدات الأحد المقبل، الذي يأتي في إطار دعم بطولة السلم لرياضة المرأة، وحرصها على وجودها بشكل دائم في السباقات.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه ومكارمه السخية لهذه البطولة التي تقدم الجوائز المالية الأكبر في العالم لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، وكذلك متابعة سموه للسباقات من قبل الحدث وتشجيع المشاركين فيها، وهي الرعاية التي تترجم حرص سموه على دعم الرياضيين، وتحفيز المجتمع كله على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، والاستفادة من المنشآت والمرافق التي توفرها الحكومة الرشيدة لممارسة الرياضة عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية على وجه التحديد، من خلال تشييد المضامير الآمنة والمتطورة التي تنتشر في عموم مناطق دبي، وتحديداً في محمية المرموم الطبيعية الصحراوية، حيث ملتقى عشاق هذه الرياضة الأول.

إنجاز

واعتبر الفلاسي أن ما حققه رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة للشباب، في محطة الفضاء الدولية، حيث قضى أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت نحو ستة أشهر متواصلة، إنجاز نفتخر به، لأنه نتاج رؤية حكيمة لقيادة رشيدة، وعمل متكامل من كوادر وطنية أخلصت في عملها في مركز محمد بن راشد للفضاء، لتحقيق الأهداف العلمية والإنسانية الكبيرة التي وضعتها القيادة الرشيدة الداعمة للقطاع العلمي بكل أشكاله.

كما سيتولى تحكيم السباقين كوادر تحكيمية وطنية، وسيتم بث المنافسات على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية لإتاحة الفرصة لعشاق هذه الرياضة داخل الدولة وخارجها لمتابعة المنافسات والتمتع بمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية من قلب محمية المرموم ومختلف مناطق دبي التي يمر بها الدراجون.

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