المقدمات والنتائج: علاقة منطقية

ما يقدمه الإنسان من أعمال ونشاطات، وما يقوم به من سلوكيات وتصرفات، يجد أثره لاحقاً، سواء كان ذلك الأثر مباشراً أم غير مباشر.

لذلك يمكن القول، ومن وجهة نظر منطقية، بأن ما يزرعه الفرد، عاجلاً أم آجلاً، وفي الغالب سوف يحصده؛ لذلك يقال بأن الحصاد من جنس الزراعة. من هذا المنطلق ينبغي على الإنسان أن يحرص على ضبط المقدمات من خلال الانتقاء الجيد للأرض التي يود أن يزرع فيها نشاطاته، فضلاً عن الاختيار المدروس لتلك النشاطات، ومزاولتها بشكل متقن؛ وصولاً إلى تحقيق ثمرة مرغوبة، تعبر عن النتيجة الإيجابية المستهدفة.



عملية ضبط العلاقة بين المقدمات والنتائج ينبغي أن تكون مخططة، بعيدة عن العشوائية، وكذلك منظمة، بعيدة عن الفوضى. أي لا بد من الاجتهاد في دراسة وتحليل العوامل والمتغيرات ذات العلاقة بعناية وعقلانية، وعلى الفرد ألا يستغرب من أي خواتيم تأتي متوافقة مع مُقدمات اختارها بنفسه، وبشكل طوعي.



بناءً على التقديم المعرفي السابق، سوف نعمد من خلال الفقرات التالية إلى طرح مجموعة من الأمثلة العملية التي نستهدف منها توضيح فكرة المقال القائمة على ضبط العلاقة بين المُقدمات والنتائج «الزراعة والحصاد»، علماً بأن الأمثلة المطروحة تتناول جوانب حياتية عامة، وجوانب أخرى إدارية ومؤسسية.



أولاً، من يزرع اهتماماً؛ يحصد ودّاً: من يهتم بشخص بصدق، ويبذل في سبيله من جهده ووقته، يستطيع أن يتوقع منه وداً، وتفاعلاً إيجابياً. علماً بأن الاهتمام الملموس، مقدم في أهميته على مشاعر المحبة الداخلية التي لا تتوفر بشأنها شواهد وبراهين عملية.



ثانياً، من يزرع تفاؤلاً؛ يحصد سعادة: الإنسان الذي يبث روح الإيجابية، والتفاؤل الواقعي في المحيط البيئي الذي ينتمي إليه، يحصد سعادة يستطيع ملاحظتها لدى الأشخاص الذين يتعامل معهم بشكل مباشر، وغيرهم من المتأثرين بتصرفاته وقراراته.



ثالثاً، من يزرع وعياً؛ يحصد معرفة: من يجتهد في نشر الوعي، والمعلومات الدقيقة في شتى الوسائل المتاحة؛ يمكن أن يجد أثر ذلك الوعي في معرفة الناس وتصرفاتهم. إذا ما انتشر الوعي في محيط معين، ستكون له انعكاسات إيجابية على مُفردات الحياة بشكل عام.



رابعاً، من يزرع حرصاً على نظامه الغذائي والرياضي؛ يحصد صحة جيدة: كل من يواظب على تناول غذاء صحي، مع ممارسة منتظمة للرياضة، إلى جانب ضبط ساعات النوم؛ يمكن له توقع الحصول على صحة مميزة، ولياقة بدنية جيدة.



خامساً، من يزرع اجتهاداً؛ يحصد نجاحاً: الموظف الذي يعمل باجتهاد، والطالب الذي يذاكر بمثابرة، والتاجر الذي يتقن فن البيع والشراء، وغيرهم، من المنطقي أن يتوقعوا النجاح في تحقيق أهدافهم، وإنجاز غاياتهم.

سادساً، من يزرع إرشاد وتوجيه جيد؛ يحصد إنجازاً للأهداف: المدير الذي يعمل على إرشاد وتوجيه الموظفين، ويضبط طرق وأساليب التواصل الفعال معهم، ويجتهد في تدريبهم على أداء أعمالهم وواجباتهم؛ يستطيع أن يتوقع منهم إنجازاً للأهداف المطلوبة بمستوى عالٍ من الجودة.



سابعاً، من يزرع جودة في المنتج؛ يحصد رضا من المتعاملين: المؤسسات التي تحرص على جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستفيدين، تحصد مشاعر رضا وسعادة من المتعاملين، وأفراد الجمهور باختلاف أصنافهم.

في مقابل النقاط الـ 7 السابقة، يمكن القول إن العكس بالعكس. أي أن من يزرع سلوكاً ذا منحى سلبي، ينبغي عليه أن يتوقع الحصول على نتيجة سلبية تتوافق مع ما تم زرعه.



ختاماً نقول، إن فكرة مقال اليوم تقوم على مبدأ الربط المنطقي والموضوعي بين المقدمات والنتائج، بمعنى أن ما نزرعه من قرارات وتوجهات يعبر عن مدخلات.

وما نقوم به من سلوكيات وتصرفات يعبر عن عمليات، وما سنصل إليه بإذن الله يمثل المحصول أو المنتج النهائي. هذا الربط بطبيعة الحال يعبر عن القاعدة التي قد يكون لها أحياناً استثناءات، تظهر بسبب عوامل ومؤثرات جانبية خارجة عن السيطرة، ولكن على الرغم من هذه الاستثناءات المحتملة، لا بديل عن الأخذ بأسباب العمل الإيجابي، مع التوكل الصادق على الله عز وجل، ومنه سبحانه تيسير الأمور.