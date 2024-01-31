كان ملفتاً في أعقاب نهاية مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، تلك الروح الرياضية غير العادية التي تحلى بها سون هيونغ مين قائد منتخب كوريا ونجم توتنهام الإنجليزي، سون تقدم نحو لاعبي المنتخب السعودي لاعباً لاعباً لمواساتهم بود شديد في أعقاب الخسارة والشد من أزرهم بعد أن لاحظ تأثرهم، لا سيما في غياب مدربهم الإيطالي مانشيني الذي انسحب من الملعب قبل أن تنتهي ركلات الجزاء بعد أن أضاع فريقه ركلتين متتاليتين، فلم يستطع التحمل لشعوره أن كل شيء قد انتهى وأن فريقه ودع كأس آسيا، وهو الذي كان يمني النفس ليس بالفوز فقط على كوريا الجنوبية بل حمل كأس البطولة، وبالطبع فقد أطلق انسحاب المدرب ألسنة النقد من كل اتجاه لتركه الملعب ولاعبيه لكي يواسيهم سون ورفاقه ومدربهم الألماني الشهير يورجن كلينسمان!

وفي الوقت الذي خرج فيه المنتخب السعودي من كأس آسيا وهو أحد المرشحين للبطولة، هناك على الجانب الآخر في كوت ديفوار يخرج في الليلة نفسها المنتخب المغربي من بطولة أمم أفريقيا وهو المرشح الأبرز لنيل اللقب، وبخروجه تشهد البطولة خروجاً جماعياً مؤسفاً لكل المنتخبات العربية!!

آخر الكلام

نعم في الوقت الذي تخرج فيه كل المنتخبات العربية من بطولة أفريقيا، لم يتبق منهم في آسيا سوى اثنين من عشرة هما منتخبا قطر والأردن يصارعان أمواجاً عاتية في الأمتار الأخيرة، فتأملوا ما يحدث لكم ومن حولكم هنا وهناك، فالنمور الآسيوية الصفراء تفترس، والأسود الأفريقية السمراء تزأر.. لا تعلقوا المشانق لمانشيني وإن أخطأ، نحن في حاجة لكل قوي وغيور كي يبصرنا ويساعدنا، فلكل إنسان زلة لسان.