كتب أبو حيان التوحيدي في كتابه الصداقة والصديق على لسان أبي سليمان يقول:

وأما الكتاب وأهل العلم فإنهم إذا خلوا من التنافس والتحاسد والتماري والتماحك فربما صحت لهم الصداقة وظهر منهم الوفاء، وذلك قليل، وهذا القليل من الأصل القليل. (انظر: أبو حيان التوحيدي: الصداقة والصديق، ص33، دمشق، 1998).

والحق أن هذه الفئة من الناس هي التي حملتنا على أن نكتب هذا المقال، فهي أقل الناس حفاظاً على الصداقة، وبعد:

لو تركنا جانباً علاقات صلة الرحم بين الآباء والأمهات، وبين الأولاد والأحفاد، فإن الصداقة من أجمل العلاقات بين البشر وأعمقها وأصدقها، بل إن بعض أنماط الصداقة تتفوق على العلاقات بين الإخوة. وسؤالي: ما هي الثقافة هذه التي أنتجت قولاً صار بمنزلة الحقيقة، هو: المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي؟

أن تنظر ثقافة ما إلى استحالة وجود صديق وفيّ يدل على هشاشة القوة الأخلاقية لهذه الثقافة والمنتمين إليها.. لماذا؟

إذا عرّفنا الصداقة بأنها علاقة تقوم على المحبة بين الأنا والآخر، منزهة عن الغرض والمصلحة، فإن هذا التعريف الصحيح يجعل من الصداقة مصدر سعادة يشعر بها الأصدقاء. تنتج الصداقة جملة من العلاقات الخاصة بين الأنا والآخر مختلفة عن أي علاقات أخرى، كعلاقات القرابة والزمالة والجيرة والعمل المشترك.

فالصديق هو ذلك العقل العاطفي الذي يصبح خزان سر الأنا، إذ يبوح الصديق لصديقه بما لا يمكن البوح به للآخر خوفاً من الانكشاف. ولأن السر هو سلوك أو فكرة أو معتقد خاص جداً فإنه يظل يعتمل في صدر صاحبه حتى يجد صاحب السر متنفساً له عند الصديق.

وهناك أمور كثيرة متعلقة بأهمية الصداقة، القارئ على دراية بها، كما أنه على دراية بخيبة الأمل بسلوك صديق يتناقض مع منطق الصداقة، الذي هو الوفاء، فخيانة الصديق لصديقه بأي صورة من الصور تنتج جرحاً مؤلماً لا يزول.

أترانا نشهد الآن موت الصداقة؟ هل شروط الحياة المعقدة حملت الإنسان على العزلة عن الناس، وسلبت منه الثقة بالآخر؟ هل المصلحة وتحقيقها على حساب الصديق هي التي تقف وراء حرمان الإنسان من الثقة بالآخر؟ أم أننا كنا في وهم الصداقة الذي سرعان ما يتبدد وينكشف وهمنا؟

أسئلة كثيرة جداً يطرحها المرء على نفسه وهو يشهد موت الأصدقاء أحياء. إن كل هذه الأسباب مجتمعة وفرادى قد تكون وراء انفراط لحمة الصداقة، فما من أحد إلا وعاش تجربة موت الصديق حياً.

ومن أسوأ أسباب موت الصديق حياً، إلى جانب ما ذكرنا، عند بعض الناس، وعيهم الزائف بمفهوم الصديق، والوعي الزائف بمفهوم الصديق عدم احترام حرية الصديق انطلاقاً من نزعة ترى الآخر الصديق صورة مطابقة لي، وتحرمه من حق الاختلاف معه، وبخاصة في الأفكار والعلاقات مع الناس.

فمنطق أن يتخذ الصديق موقفاً مطابقاً لموقفي وإلا فإنه يخون الصداقة منطق أخرق. ولكن يحصل بأن صديقي قد تناقض مع نفسه وطعن قيمة سامية كنت أظنها فيه رغبة في رضا آخرين، فإنه هنا لم يختلف معي، بل تناقض مع عالم القيم التي هي معيار للشخصية الأخلاقية، عندها يموت الصديق.

أما اختلاف الأفكار والأذواق وما شابه ذلك فهذا حق من حقوق الفرد لا تلغيه الصداقة.

وبعد، فإن الصداقة رأس مال عاطفي، وتنتمي إلى الذكاء العاطفي، وتمنح الذات فرحاً بالآخر، ولهذا ففقدان صديق أمر مؤلم، لأنه خسارة لجزء من الرأسمال العاطفي، فموت الصديق حياً يولّد شعوراً بالعبث.