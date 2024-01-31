سرقة أعادت نجلاء فتحي إلى الأضواء

أطلقت مصر قبل مدة مشروعاً حضارياً لتركيب نحو ألف لوحة نحاسية تحمل عبارة ((عاش هنا)) على واجهة مساكن أقام بها رواد مصريون في مجالات الفن والفكر والثقافة والموسيقى والأدب والفنون التشكيلية في مختلف مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد و12 محافظة من محافظات القطر المصري.

ولكن بعض هذه اللافتات سرقت من أجل بيع مادتها النحاسية طمعاً في المال، الأمر الذي اضطرت معه الجهات المختصة إلى استبدال خام آخر بالنحاس. إحدى اللوحات التي تمت سرقتها كانت تلك الخاصة بالفيلا التي عاشت فيها الفنانة نجلاء فتحي في حي مصر الجديدة مع آخر أزواجها وهو الإعلامي والكاتب الراحل حمدي قنديل الذي تزوجها في سنة 1995 .

وعاشت معه حتى وفاته في 31 أكتوبر من سنة 2018. ونظراً لقصة الحب التي جمعت الزوجين وذكرياتهما في تلك الفيلا، استاءت نجلاء فتحي من سرقة لوحة فيلتها، وقامت بتحرير محضر لدى الشرطة بالواقعة، وهو ما لم يقم به أصحاب الفلل الأخرى التي سرقت لافتاتها. وفي الوقت نفسه قامت بمناشدة وزارة الثقافة المصرية سرعة إعادة تركيب لوحة جديدة على فيلتها باسم حمدي قنديل.

فاستجابت الوزارة لطلبها وشكرتها على مبادرتها بالإبلاغ عن السرقة، ولعل من حسنات هذه الحادثة أن نجلاء فتحي عادت إلى الظهور بإطلالة جديدة، من بعد غياب طويل عن عالم الصحافة والأضواء والشهرة بسبب إصابتها بمرض الصدفية النادر، ليصبح ظهورها وتصريحاتها ((ترند)) في منصات سوشيال ميديا مع تعليقات إيجابية أبرزت استمرار تعلق جمهور السينما بها وبما قدمته على الشاشة الذهبية من أفلام خالدة في الذاكرة. والمعروف أن نجلاء، وهي من مواليد الفيوم في 21 ديسمبر من سنة 1951 لأبوين مصريين.

واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء، دخلت مجال الفن بعدما اكتشفها المنتج والكاتب عدلي المولد في الإسكندرية بالمصادفة البحتة وهي في سن الخامسة عشرة وقدمها بدور صغير في أول أفلامها وهو فيلم ((الأصدقاء الثلاثة)) للمخرج أحمد ضياء الدين في سنة 1966، قبل أن يجازف المنتج رمسيس نجيب ويسند إليها دور البطولة أمام حسن يوسف في فيلم ((أفراح)) للمخرج أحمد بدرخان في سنة 1968.

وقدمت نجلاء في مسيرتها الفنية، التي توقفت في سنة 2000 بظهورها بطلة لفيلم ((بطل من الجنوب)) (عزيز عيني) للمخرج محمد صلاح أبو سيف، نحو 90 فيلماً ومسلسلاً درامياً ورومانسياً وبعض الأعمال الخفيفة المرحة التي ناسبت شكلها الطفولي وقسماتها الملائكية، وأغلبها كان في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

ومنها أفلام لن تنسى مثل ((أذكريني)) و((دمي ودموعي وابتسامتي)) و((رحلة النسيان)) و((الرداء الأبيض)) و((لا يا من كنت حبيبي)) و((لا وقت للدموع)) و((سنة أولى حب)) و((سونيا والمجنون)) و((حب فوق البركان)) و((القاضي والجلاد)) و((حب لا يرى الشمس)) و((الشريدة)) و((لعدم كفاية الأدلة)) و((المرأة الحديدية)) و((عفواً أيها القانون)) و((حب وكبرياء)) وغيرها.

والجدير بالذكر أن نجلاء، التي انفصل والدها عن أمها وهي في سن الحادية عشرة، تزوجت ثلاث مرات: الأولى المهندس أحمد عبدالقدوس نجل الأديب إحسان عبدالقدوس فانجبت منه ابنتها الوحيدة ياسمين، ثم تزوجت سيف أبو النجا الذي ظهر في فيلم ((إمبراطورية ميم)) ابناً أكبر لبطلة الفيلم فاتن حمامة.

وكان آخر زيجاتها من الإعلامي الراحل حمدي قنديل الذي كتب في مذكراته أنها هي التي طلبته للزواج بخلاف العادات المتبعة، بعدما أجرى معها حواراً صحفياُ، وأنه وافق بدوره لأنه أعجب بحبها للسفر وإجادتها لعب الطاولة ونفورها من الحفلات والسهرات الصاخبة، ناهيك عن ميولها اليسارية المتفقة مع ميوله على الرغم من تأميم الرئيس عبدالناصر أراضي ومزارع والدها حسين بك فهمي في الفيوم.