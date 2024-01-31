حلم الكرسي!

في طفولتي كان في بيتنا كرسي هزاز من تلك الكراسي الخشبية التي عرفناها من مشاهدتنا للأفلام الأمريكية والمصرية أيام الأبيض والأسود، فقد كانت تلك الكراسي قطعة أثاث لها قيمتها في تلك الأزمنة القديمة، ولا أدري إن كان هناك من لا يزال يحتفظ بها في بيته أو يشتريها في هذه الأيام، وقد اشتراه والدي لأن والدتي كانت تحلم بامتلاك هذا الكرسي في تلك السنوات البعيدة، وعندما حضر الكرسي تحول إلى لعبة مفضلة لنا أنا وإخوتي، فلم نشهد والدتي تجلس عليه يوماً!!

ما ذكرني بحكاية الكرسي هو رسالة تلقيتها من صديقة، سيدة متزوجة، وهي أم وجدة كذلك، كما أنها، كأي شخص في هذه الحياة، وكأي امرأة، كان لديها من الأمنيات والأحلام الشيء الكثير، ضاع معظمها في زحام الحياة والاستحقاقات العائلية، ونُسي البعض الآخر، بينما بقيت أكثر الأحلام تواضعاً ورومانسية قابعة في زاوية قصية من القلب تعن على البال كأغنية مسافرة في ذاكرة الأيام. لقد بقي في قلب هذه السيدة أمنية صغيرة تنتمي لهذا النوع من الأمنيات! وهنا يصبح السؤال طبيعياً: لماذا لا يحقق الإنسان أمنياته المتواضعة هذه رغم التصاقه بها؟

تصف هذه السيدة أمنيتها قائلة: ((دائماً، ما كان يراودني حلم امتلاك كرسي هزاز، أجلس عليه خالية من كل الهموم والأثقال، رائقة النفس أجلس بصفاء أمام نافذة كبيرة تنفتح على سماء ماطرة، أضع بجواري كوب قهوة، وأشتغل بنسج خيوط الصوف مستغرقة في عالمي بهدوء بعيداً عن كل الضجيج والانشغالات، لأنني أجيد هذا الفن وأحبه، لكنني برغم كل محاولاتي وشراء ثلاثة كراسي هزازة، إلا أنني لم أحظَ يوماً بفرصة تحقيق حلمي!))، تسألني هذه السيدة في ختام رسالتها وهي تعلم جواب سؤالها سلفاً: هل تظنين أن المشكلة في الكراسي؟

أين ذهبت الكراسي الثلاثة: أولها أخذته أختي، تقول السيدة، واثنان بعتهما، وضجيج العائلة وانشغالات الأبناء وأبنائهم لم تتوقف يوماً، إلى الدرجة التي لا أظن أنني حظيت يوماً بفرصة تحقيق حلم بهذه البساطة!

المشكلة ليست في الحلم ولا في الكراسي، ولكن في صاحبة الحلم نفسه!