عمومية الإيجابية

نحصر في كثير من الأحيان بعض المصطلحات ونحدد إطارها على الرغم من شموليتها وعموميتها، وبعض منا يقوم بهذه الممارسة إما لعدم وعي وفهم وإما لعدم علم بعمق هذا المصطلح والهدف منه، وعلى الرغم من هذا فإن الجميع يقدمون نصائح وتوجيهات للآخرين كأنهم خبراء، الأدهى أن هناك من يحضر إحدى الدورات التدريبية ثم يأنس في نفسه القدرة على أن يقدم هو أيضاً دورة تدريبية، فيبدأ مباشرة بالإعلان عن عنوانها ودعوة الجمهور للحضور، ثم تكون النتائج محبطة، لأنه لمس وشاهد ضجر الحضور. أن تشعر بقدرتك على تنفيذ مبادرة أو مشروع معرفي جميل، فإنه يجب صقل هذه الرغبة بالعلم والمزيد من التدريب.

أعود للحديث عمن يتصدى للحديث عن موضوع وهو غير ملم بأهدافه ولا بتفصيلاته، وأسوق مثالاً عن مصطلح دوماً نردده ونتغنى به وهو ((الإيجابية))، بعضهم يعتقد بأن هذه المفردة خاصة بمجال حيوي واحد، أن تكون إيجابياً في مقر عملك، وهذه الإيجابية تعني انصهارك في أداء وظائفك ومهامك الوظيفية، وبعض آخر يعد الإيجابية أن يوجِد جواً من الابتسام والسعادة في محيطه، وألا ينقل همومه وأحزانه معه.

وقائمة الإيجابية ووظائفها طويلة ومتعددة عند الناس، وإذا أمعنا النظر فإن كلاً منا يفسرها وفق اهتماماته وميوله، ولكن في المحصلة النهائية هي مفردة ومصطلح عام وشامل ويتناول جميع جوانب حياتنا، ولكن الذي يحدث أن بعضهم يقررون عن قصد أو من دون قصد، حصر هذا المفهوم في نطاقهم، فيعرفون الإيجابية وفق رغبتهم وفي إطار ما يحتاجون منها، ولذلك أي عمل أو جهد إيجابي يختلف عن الجزء الذي يوليه الرعاية لا يعده فعلاً إيجابياً ولا يستحق التقدير، وهذا واقع بطريقة أو أخرى، فنحن لا نمنح التقدير إلا لمن يقدم جهداً جميلاً ومثمراً في نطاق اهتماماتنا، ونتجاهل ونغض الطرف عن أعمال ومنجزات جميلة أخرى.