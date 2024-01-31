«شرود لاقت محدار»!

دخل أحد سكان القرية غاضباً وهو يوبخ الرسام المعروف لعدم تبرعه لأهالي القرية الفقراء في مجملهم، رغم أنه يبيع لوحاته في المدينة بمبالغ كبيرة، لامه على بخله وأنانيته وعدم اهتمامه بالمحتاجين، وكيف أن الخباز يمنح الخبز مجاناً كل يوم لأهالي القرية، والجزار يوزع لحماً بالمجان أيضاً عليهم، أغلظ له في القول، والرسام ساكت لا يتكلم، فخرج القروي غاضباً وأخبر الأهالي ببرود الرسام وعدم اهتمامه بهم وتعاليه عن الرد، فقرروا مقاطعته تماماً!

تمر الأيام، ويصاب الرسام بمرض شديد، يفتح نافذته وينادي في المارة كي يأتوه بالطبيب، لكن الأهالي الغاضبين يرفضون سماع رجائه لهم، ويتركونه في وحدته ومرضه، حتى مات، ولم يعرف بموته إلا الجزار والخباز اللذان أتيا كعادتهما في أول كل أسبوع لأخذ المال منه مقابل أن يمنحا لحماً وخبزاً للأهالي دون مقابل!

العرب بطبيعتهم عاطفيون، وكثيراً ما يغلّبون مشاعرهم وما تميل لهم نفوسهم على كلام العقل، و((من سبق لبق)) عليهم، فإن كانت أول جملة قيلت عن إنسان سيئة تبعه البقية وزادوا ((بهارات)) من ((كيسهم))، حينها سيصدقون أي قول سوء على ذلك الإنسان، وستصبح الشائعة حقيقة و((يقولون)) تتحول بقدرة قادر إلى ((وصلني من مصادر موثوقة))، وسيجعل من تعزيزه لـ((شيطنة)) إنسان أو جهة ما مما يفتخر به ويعده من لوازم الإنسان الحر ولا يبعد أن يعده قربة إلى الله يتقرب بها!

لا أعتقد أن هناك جهة يتم مهاجمتها بوتيرة متصاعدة لا تهدأ مثل دولة الإمارات، فحيثما تواجدت مثل بقية الدول نبزت بتهم التفريق والتأليب.

وحيثما رحلت نسج حولها المرجفون قصصاً في التآمر تجد رواجاً عند الباحثين عن أي شماعة لتحميلها وزر سلبيتهم أو تأخرهم عمن حولهم، والقضية لا تحتاج أكثر من تغريدة ((طاعنة)) أو مقطع فيديو ((مفتئت)) أو مفبرك، ثم التأكد من أن أول الردود على المنشور تسير بالاتجاه الناقم أو الحاقد نفسه لضمان أن يسير من يأتي لاحقاً بمسار الردود الأولى نفسه!

تعارض الإمارات بقوة محاولات تمزيق الدول العربية لكيانات أصغر وأضعف من خلال أجندات أجنبية مريبة يتصدر مشهدها مزيج من وصوليين وسماسرة فوضى وبسطاء يحلمون بيوم جميل يريدونه أن يزهر من أرض محروقة وكيان ممزق وشعب متناحر، فتتهم أنها ضد إرادة الشعوب، تقف بجانب شعب مغلوب على أمره ثم تتوقف عندما ترى أن المركب قد قفز لظهره تجار حرب ووكلاء جهات خارجية مارقة فتوصم بأنها متقلبة الهوى، يقيم آخرون معاهدات تطبيع مع كيان تدعمه أمريكا وكل الغرب ومؤسساته الدولية فيتفهم الجميع ذلك ولكن عندما تفعل الإمارات ذات الأمر تقام الدنيا ضدها ولا تقعد، وتمالأ شياطين العرب وأفاقي الدنيا ممن يكتب ويشهر لمن يدفع أكثر، ووجدنا زج اسم الإمارات وحكومتها في كل مشكلات الدنيا، وتنهال معها التحليلات المأجورة .

والتي لا تستطيع الركون إلى أي دليل فعلي ملموس، لكنه الهوى المستند على سلسلة أكاذيب وتلفيقات وخلط بعض الحقائق بكثير من الافتراءات، وتختم تلك بالمقولة المعروفة ((هذا ما أكدته لنا مصادر موثوقة))!

في أحداث غزة كشر أولئك عن كل ما يمتلكون من أدوات شيطنة ضد الإمارات، فعندما تخرج الأرقام بأن مساعدات الإمارات بلغت حتى الساعة 7225 طناً من المساعدات التي وصلت لمدينة العريش المصرية ضمن عملية ((الفارس الشهم3))، يتندرون وهم يقولون: ((أين هي؟

ولماذا لم يصل إلا القليل منها للشعب الفلسطيني المحاصر؟))، يتبادر لذهن العاقل المنصف سؤال في المقابل وهو: ((هل تملك الإمارات مفاتيح هذه المعابر!))، تقوم الإمارات بإنشاء مستشفى ميداني متكامل لاستقبال الجرحى والمرضى من القطاع وتسير رحلات جوية عدة لنقل آلاف من المرضى إلى الإمارات للعلاج.

فتأتي الاتهامات بأن المستشفى هو بغرض التجسس ومعالجة المرضى لذر الرماد في العيون، تسارع الإمارات بإنشاء 3 محطات تحلية لمياه البحر بطاقة إجمالية تصل 600 ألف جالون يومياً لإمداد القطاع ولا نسمع من تلك الأصوات إلا مزيداً من اتهامها بعدم اكتراثها بحال أهلها، ما الذي يجب أن تفعله الإمارات حتى يستحي هؤلاء ويتوقفوا عن رغبتهم المحمومة في تأليب الدنيا عليها!

تمر بذهني بعض الخطب العنترية اللواتي سمعناها من متنفذين بدول أكبر مساحة وأقوى جيوشاً وأقرب مسافة لفلسطين من الإمارات، لكن عندما حانت ساعة الاختبار خرست الأصوات و((شحت)) الأيدي، لكننا لم نسمع أحداً هاجمهم أو استغرب أن يتمخض الجبل عن فأر مذعور، الأمر الذي يجعل استهداف الإمارات تحديداً أمراً دبر بليل ووافق هوى في قلوب سوداء فأجلبت بخيلها ورجلها عليه، كما يقول مثلنا الشعبي الصائب: ((شرود ولاقت محدار))!